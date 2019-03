Mit der weltweit steigenden Nachfrage nach Panzern und anderen Militärgütern ist der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall seit Jahren auf Wachstumskurs. 2018 hatte sich dieser Trend fortgesetzt - der Umsatz in der Militärsparte stieg um 6,1 Prozent auf 3,22 Milliarden Euro, wie Rheinmetall jüngst mitteilte. Der Betriebsgewinn in diesem Bereich schnellte um fast die Hälfte hoch auf 254 Millionen Euro. Wie es 2019 weitergeht, will Konzernchef Armin Papperger am Mittwoch (10 Uhr) in Düsseldorf erklären.

Zudem dürfte sich der Manager zum Zwischenstand bei den Übernahmegesprächen mit dem Panzerbauer Krauss Maffei Wegmann (KMW) äußern. Ende November hatte der börsennotierte Rheinmetall-Konzern entsprechende Gespräche über einen Kauf oder "sonstige Formen der Kooperation" bestätigt. Es geht um den 50-Prozent-Anteil von KMW an der europäischen Rüstungsholding KNDS, die zur anderen Hälfte dem staatlichen französischen Rüstungsunternehmen Nexter gehört.

Die Holding entstand 2015, um militärische Großprojekte gemeinsam zu stemmen - etwa einen komplett neuen Kampfpanzer. Beide Firmen brachten ihr operatives Geschäft ein.

KMW mit Sitz in München ist ein Familienunternehmen, von ihm stammt zum Beispiel die Karosserie des Leopard-Panzers, dessen Kanone wiederum ist von Rheinmetall. Die beiden Firmen sind bisher also nicht nur Konkurrenten, sondern mitunter auch Geschäftspartner./wdw/DP/edh

ISIN DE0007030009

