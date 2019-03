Der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise will am Mittwoch (10.00 Uhr) Bilanz des nach seiner Darstellung erfolgreichen Geschäftsjahrs 2018 ziehen. Bei der Bilanz-Pk in Frankfurt will das Unternehmen aus Holzminden auch über die geplante Übernahme des amerikanischen Unternehmens ADF/IDF informieren. Der Preis für den Kauf des Anbieters von Proteinspezialitäten auf Basis von Fleisch- und Ei-Produkten soll nach früheren Angaben bei 900 Millionen US-Dollar (rund 793 Mio Euro) liegen.

Symrise will seinen Umsatz bis 2025 in etwa verdoppeln. Für 2018 hatte der MDax -Konzern ein Wachstum aus eigener Kraft auf mindestens rund 3,2 Milliarden Euro angepeilt. Trotz geplanter Investitionen sollen weiterhin 30 bis 50 Prozent des Gewinns als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden./uk/DP/edh

ISIN DE0008467416 DE000SYM9999

