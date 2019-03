Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -



Erwerb eines Anteils von 46 % mit klarem Vorsatz, die Marktpräsenz des Unternehmens in Afrika zu erweitern



FSS (Financial Software and Systems), ein globales Unternehmen für Zahlungsabwicklungstechnologien, meldete die Tätigung strategischer Investitionen in Ecentric Payment Systems, eine Tochtergesellschaft der Standard Bank und führender Zahlungsdienstleister in Südafrika. FSS konnte durch eine Kombination aus Primär- und Sekundärinvestitionen einen 46 %igen Anteil an Ecentric erwerben mit der Aussicht auf eine Erhöhung seiner Beteiligunsquote.



Mit 130 Kunden weltweit und zwei Jahrzehnten Erfahrung auf dem Gebiet der Zahlungsabwicklung gilt FSS als führendes Unternehmen für integrierte Zahlungsabwicklungslösungen. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst das gesamte Zahlungsspektrum, einschließlich Ausgabe, intelligente Abgleichungsprozesse, digitales Banking, digitale Sicherheit, Zahlungsabwicklung, Investitionstransfere (Switching) sowie Zahlungsanalytik.



Ecentric ist eine Tochtergesellschaft der Standard Bank mit Hauptsitz in Südafrika und gilt als führender Dienstleister für Zahlungsswitch und Mehrwertdienste im Bereich des Einzelhandels. Ein Kundenportfolio von über 50 Tier-1-Finanzinstituten und Einzelhändlern sowie die Zahlungsakzeptanzlösungen des Unternehmens verleihen Ecentric eine starke Präsenz auf dem Heimatmarkt sowie auf weiteren afrikanischen Märkten. Ecentric wickelt Transaktionen für die Mehrheit aller Tier-1-Einzelhändler sowie für kleinere und spezialisierte Einzelhandelsverkaufsstellen ab. Das Produkt- und Dienstleistungsangebot umfasst Kartenabwicklung, Mehrwertdienste, Issuing, die Steuerung von Cash-Prozessen sowie Abgleichungsprozesse.



FSS' fundiertes Fachwissen auf dem Gebiet der Zahlungstechnologie und die Erfahrungswerte des Unternehmens in Bezug auf Arbeitsvorgänge auf weltweiten Wachstumsmärkten schaffen gemeinsam mit Ecentrics etablierter Marktpräsenz ein beeindruckendes Angebot für den afrikanischen Zahlungsmarkt.



Nach Prognosen der Weltbank sollte der afrikanische Kontinent im Vergleich zum Vorjahr auf ein durchschnittliches BIP-Wachstum von vier Prozent blicken, was höher ist als es in anderen Schwellen- und Entwicklungsländern der Fall ist. Im Laufe des letzten Jahrzehnts überging der Kontinent veraltete Bankmodelle, um Fortschritte auf dem Gebiet der Digitaltechnologie zu nutzen und Gebrauch von begünstigenden Regelungen zu machen, was Effizienz, Zweckmäßigkeit und Zugang zu Zahlungssabwicklungssystemen optimieren soll.



Die Investitionen stehen in Einklang mit FSS' Wachstumsplänen, die die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Unternehmen unterstützen, um auf Zielmärkten eine größere Präsenz zu erzielen und um zu einem integrierten globalen Zahlungsdienstleister und Anbieter von Zahlungstechnologien zu werden. Die Investition verschafft FSS sofortigen Zugang zu einem bereits bestehenden Kundenstamm sowie die Möglichkeit, den schnell wachsenden Markt für Händlererfassung und Zahlungsabwickungslösungen in Afrika zu erschließen.



Darüber hinaus wird die Ecentric-Investition FSS eine ideale Plattform zur Schaffung eines Fintech-Hubs zur Verfügung stellen, der sich auf die Entwicklung von Zahlungslösungen konzentriert, die individuell auf die spezifischen Anforderungen Afrikas zugeschnitten sind. Ecentric wird FSS' bewährte Kompetenz im Bereich der Zahlungsabwicklungstechnologie wirksam einsetzen und die Kapitalanlage auf eine Weise fließen lassen, die die nächste Marktwachstumsphase vorantreibt. Als Teil der Vereinbarung wird Ecentric FSS PoSabIlity einsetzen, eine integrierte POS-unterstützende Zahlungsakzeptanzlösung für In-store-Zahlungen.



Nagaraj Mylandla, Managing Director von FSS, äußerte sich zur der Bekanntgabe wie folgt: "Wir sind hocherfreut darüber, Ecentric als institutioneller Investor beizutreten. Wir betrachten die Investitionsmaßnahme als außerordentliche Chance, eine Führungsposition in der afrikanischen Zahlungsbranche einzunehmen. Die Partnerschaft wird uns dabei unterstützen, wechselseitige Synergieeffekte wirksam einzusetzen, um unsere Präsenz auf Afrikas größten Märkten zu stärken und das Wachstum von FSS Payment Acquiring und weiteren Lösungen voranzutreiben."



In Bezug auf die Transaktion erklärte Larry McCarthy, Leiter der Abteilung für strategische Investitionen und Allianzen der Standard Bank Group: "Die Tatsache, dass FSS Ecentric als strategischer Eigenkapitalpartner beitritt, wird Ecentrics Position als führender Anbieter von Zahlungsdienstleistungen mit Mehrwert für seine Kunden weiterhin stärken, sein Wachstum in Bezug auf innovative Produkte für verschiedene neue afrikanische Märkte beschleunigen und Handelsbeziehungen zwischen Afrika und Indien förden."



Hassan Sheik, CEO von Ecentric, äußerte sich zum Zusammenschluss: "Wir sind hocherfreut darüber, unseren neuen Strategiepartner FSS, ein globaler Marktführer im Bereich der Zahlungsabwicklung, als neuen Partner willkommen heißen zu dürfen. Die finanzielle und strategische Unterstützung durch FSS wird Ecentric dabei unterstützen, Produktinnovationen voranzutreiben, das Unternehmen in seinem Heimatmarkt wachsen zu lassen und auf weitere Länder auszudehnen. Diese Rückenstärkung bringt uns unserem Ziel näher, einen flächendeckenden und universalen Markt für digitale Zahlungsakzeptanz auf dem Kontinent zu schaffen."



