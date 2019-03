Für Anleger interessant sind unter anderem die Zahlen der Energie-Branchenführer.

Am Mittwochmorgen notiert der deutsche Leitindex vorbörslich laut außerbörslichen Handelsplattformen bei 11.484 Punkten und einem Minus von 0,4 Prozent. Am Vortag ging er mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 11.524 Punkten aus dem Handel.

1 - Vorgaben aus den USA

Die US-Börsen haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte sank nach dem erneuten Einbruch der Boeing-Aktien um 0,36 Prozent auf 25.559 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 legte dagegen um 0,3 Prozent auf 2792 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq wuchs um 0,43 Prozent auf 7591 Punkte.

Unerwartet schwache Inflationsdaten förderten Erwartungen, die Notenbank Fed könne ihre moderate Zinspolitik beibehalten. Die Quintessenz der Daten sei, dass die Inflation in Schach gehalten werde. Damit könne sich die Fed bei der Frage weiterer Zinsanhebungen in Geduld üben, was für den Aktienmarkt gut sei, erklärte Investment-Chef Chris Zaccarelli von Independent Advisor Alliance.

2 - Handel in Asien

Asiens Aktienmärkte haben am Mittwochvormittag zwischen zwei Brexit-Abstimmungen im britischen Unterhaus leicht nachgegeben. Das britische Pfund tendierte nach dem Anstieg des Vortags seitwärts. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,4 Prozent schwächer. In Tokio verlor der Leitindex Nikkei der 225 führenden japanischen Werte 1,3 Prozent. Chinas Standardwerte-Barometer CSI300 sank um 0,4 Prozent.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte bei der Unterhaus-Abstimmung über ihren ergänzten Brexit-Vertrag erneut eine klare Niederlage erlitten. Später am Mittwoch sollte das Parlament über die Möglichkeit eines "hard brexit" ohne Vertrag abstimmen.

3 - Energie-Branchenführer legen Zahlen vor

Bei beiden Konzernen stehen strategische Themen im Vordergrund: Eon-Chef Johannes Teyssen muss für seinen Deal mit RWE noch die EU-Wettbewerbshüter besänftigen, die Bedenken gegen die Übernahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...