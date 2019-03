Für die Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld hat das Flugverbot für die Boeing-Modelle 737 Max 8 und Max 9 keine Auswirkungen. Ein Sprecher der Flughafengesellschaft (FBB) sagte am Mittwochmorgen, dass das Verbot die Berliner Flughäfen nicht beeinträchtige. Flugzeuge der Typen Boeing 737 Max 8 und Max 9 würden derzeit planmäßig in Berlin nicht eingesetzt. In der Vergangenheit hätten drei Airlines die Maschinen sporadisch an den Berliner Flughäfen benutzt.

Das Bundesverkehrsministerium hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass der deutsche Luftraum für Maschinen dieses Typs nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien ab sofort gesperrt ist. Die Sperre des deutschen Luftraums gilt zunächst für drei Monate. Beim Absturz einer Maschine der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines in der Nähe der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba waren am Sonntag 157 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch fünf Deutsche./vrb/DP/zb

