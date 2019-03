Der Goldpreis ist von den Rekordständen aus dem Jahr 2011 bei 1.920 US-Dollar weit entfernt und hat sich im Laufe der letzten sechs Jahre im Bereich zwischen 1.046 und 1.400 US-Dollar eingependelt. Seit Mitte 2016 herrscht zudem noch ein untergeordneter Abwärtstrend, an dem der Goldpreis vor gut drei Wochen gescheitert ist und einen herben Rückschlag erleiden musste. Die letzte negative Wochenkarte war der Pullback, der in den Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements abwärts geführt hat. Nur wenig später startete eine klare Erholungsbewegung, die sich bislang allerdings sehr schleppend entwickelt und eindeutige Charakteristika einer zwischengeschalteten Erholung aufweist. Spätestens an dem maximalen Erholungsziel wird man erfahren, ob noch eine weitere Korrekturwelle beim Goldpreis einsetzt. Aus technischer Sicht ist die jüngste Konsolidierungsbewegung noch nicht vollständig ausgebildet, ein tieferes Tief, als das aus der Vorwoche fehlt hier allem Anschein noch.

