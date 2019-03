Am Donnerstag begeht die große Koalition ihr einjähriges Bestehen. In Feierlaune ist kaum jemand. Vor allem in der Wirtschaft herrscht Katerstimmung.

Die Wirtschaft stellt der großen Koalition zu ihrem einjährigen Bestehen ein schlechtes Zeugnis aus. Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer attestierte dem Bündnis aus Union und SPD ein "sehr bescheidenes" Arbeitsergebnis. Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, sprach von "massiver Unzufriedenheit" in den Unternehmen. Führende Koalitionspolitiker zeigten sich unterdessen zuversichtlich, dass die Koalition bis zum regulären Ende 2021 hält.

An diesem Donnerstag ist die große Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) genau ein Jahr im Amt. Das Regierungsbündnis hat einiges auf den Weg gebracht, etwa in der Sozial- und Familienpolitik. Es gibt aber auch in vielen Punkten Streit, etwa über die Grundrente oder den Solidaritätszuschlag. Der Politologe Oskar Niedermayer nannte die Bilanz "durchwachsen". "Im Prinzip funktioniert die Regierung in vielen Bereichen", konstatierte er in der "Rhein-Neckar-Zeitung" (Mittwoch).

Handwerkspräsident Wollseifer zeigt sich hingegen ernüchtert. Er sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch), versprochen habe die Koalition mehr Dynamik und weniger Bürokratie. "Doch viele der neuen Gesetze haben den Betrieben das Leben schwerer gemacht." "Wir brauchen keine Regelungen zu Brückenteilzeit, Home-Office oder wer weiß was noch", rügte Wollseifer vor Beginn der Internationalen Handwerksmesse an diesem Mittwoch in München.

BDI-Präsident Kempf schlug in dieselbe Kerbe. "Die Ungeduld in der Wirtschaft wächst", sagte er der "Passauer Neuen Presse" (Mittwoch). Die Regierung gebe das Geld falsch aus. So koste der Grundrentenvorschlag ...

