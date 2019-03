Der Dax dürfte sich am Mittwoch weiter von seiner 200-Tage-Linie entfernen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn ein Viertelprozent tiefer knapp unter der runden Marke von 11 500 Punkten. An der 200-Tage-Linie war der Dax in der Vorwoche abgeprallt und tags zuvor mit zwischenzeitlich 11 618 Punkten nur noch in Sichtweite gekommen.

Der Brexit bleibt für die Marktteilnehmer weiter eine Hängepartie: Nach dem Scheitern des nachgebesserten Brexit-Deals von Premierministerin Theresa May im Parlament in London sollen die Abgeordneten nun am Abend über einen EU-Austritt ohne Vertrag abstimmen. Sollte der No-Deal-Brexit wie erwartet abgelehnt werden, entscheiden die Parlamentarier dann am Donnerstag, ob London eine Verschiebung des Brexits beantragen soll.

Die japanische Börse belasteten am Morgen zudem schwache Daten aus dem Maschinenbausektor./ag/jha/

