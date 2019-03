New York - Nach der Erholungsrally zum Wochenauftakt haben die US-Börsen am Dienstag überwiegend weiter zugelegt. Als Kursstütze erwiesen sich amerikanische Inflationsdaten. Der Dow Jones Industrial wurde allerdings - wie schon am Montag in den ersten Handelsstunden - von der Kursschwäche von Boeing ausgebremst. Er schloss 0,38 Prozent im Minus bei 25'554,66 Punkten.

Dass das Londoner Parlament das Brexit-Abkommen der britischen Premierministerin Theresa May mit der Europäischen Union erneut ablehnte, kam nicht überraschend und liess die Aktiennotierungen in New York kalt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um weitere 0,30 Prozent auf 2791,52 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,52 Prozent auf 7201,28 Zähler - bei 7219 Zählern hatte er im Tagesverlauf den höchsten Stand seit fast fünf Monaten erreicht.

Die Inflationsrate in den USA ist im Februar auf den tiefsten Stand seit September 2016 gefallen. Gesunken sind zuletzt vor allem die Preise für Autos und für Medikamente. Die Zahlen dürften die US-Notenbank Fed in ihrer abwartenden Haltung bestätigen. An den Finanzmärkten wird ...

