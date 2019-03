SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Börsianer in Asien sprechen am Mittwoch von ausgeprägten Wachstumssorgen. Seit Wochenbeginn sei zu erkennen, dass die Kaufbereitschaft immer deutlicher nachlasse und die Bereitschaft für Gewinnmitnahmen parallel zunehme. Entsprechend dominieren an den Börsen in Ostasien und Australien negative Vorzeichen.

Das Brexit-Drama in Großbritannien wird zwar nicht explizit als Belastungsfaktor genannt, gleichwohl reiht sich die Sorge vor einem drohenden harten Brexit in die negative Reihe jüngster Signale einer nachlassenden Wirtschaftsdynamik ein.

Die britische Premierministerin Theresa May ist erneut mit einem Abkommen zum EU-Austritt im Unterhaus gescheitert. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexits mit unabsehbaren ökonomischen Folgen und damit auch die Verunsicherung. Aus Japan werden derweil schwache Daten zu den Maschinenbauaufträgen gemeldet. Die Daten gelten aber als notorisch sehr volatil.

Mit Abgaben von 1,1 Prozent auf 21.273 Punkte zählt die Börse in Tokio zu den schwächsten. Der Dollar zeigt sich auf Tagessicht zum Yen kaum verändert.

In China stehen die Indizes durch die Bank im Minus, allerdings deutlich erholt von den Tagestiefs: Der Schanghai-Composite büßt nur noch 0,1 Prozent ein nach Verlusten um 1 Prozent zuvor, der HSI in Hongkong zeigt sich etwas leichter und der Taiex in Taiwan kaum verändert.

Schanghai knapp behauptet

Händler berichten von einem mauen Jahresstart der wirtschaftlichen Aktivität in China. Die Industrieproduktion dürfte laut einer Wall-Street-Journal-Umfrage um 5,5 Prozent gestiegen sein in den ersten beiden Monaten 2019. Im Dezember hatte der Zuwachs noch 5,7 Prozent betragen. China wird die Daten am Donnerstag veröffentlichen. Morgan Stanley rät dennoch zu einer Übergewichtung chinesischer A-Aktien.

In Sydney hat der Markt im späten Geschäft einen Teil der Verluste wieder wettgemacht und knapp behauptet geschlossen. Energie- und Gesundheitswerte führten die Liste der Verlierer an. Damit gab der australische Aktienmarkt die vierte Sitzung in Folge ab und verbucht damit die längste Durststrecke seit Dezember vor dem Hintergrund sich zuletzt mehrender negativer Konjunktursignale.

Die von Westpac erhobene Verbraucherstimmung verzeichnete im März den deutlichsten Absturz seit September 2015. An Zinssenkungen sei aber dennoch noch nicht zu denken, kommentieren die Analysten der Citigroup.

In Indien stützt derweil Zinssenkungsfantasie etwas, nachdem die Verbraucherpreise weiterhin auf niedrigem Niveau und weit unter dem Zielwert der Zentralbank verharrten. Daten zur Industrieproduktion enttäuschten und stützen damit ebenfalls Zinssenkungsfantasie.

Die von ihren Vortageshochs zurückkommenden Ölpreise drücken etwas auf die Kurse der Sektorwerte: Beach Energy und Woodside Petroleum sanken in Sydney um 2,4 bzw. 1,3 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.161,20 -0,22% +9,12% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.272,93 -1,07% +6,29% 07:00 Kospi (Seoul) 2.142,21 -0,69% +4,96% 07:00 Schanghai-Comp. 3.058,73 -0,05% +22,65% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.828,66 -0,32% +11,93% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.190,23 -0,69% +4,68% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.675,66 +0,26% -1,14% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,1286 -0,0% 1,1290 1,1282 -1,6% EUR/JPY 125,64 -0,0% 125,67 125,73 -0,1% EUR/GBP 0,8617 -0,2% 0,8633 0,8534 -4,3% GBP/USD 1,3098 +0,2% 1,3077 1,3219 +2,8% USD/JPY 111,33 +0,0% 111,32 111,45 +1,5% USD/KRW 1131,65 +0,3% 1128,15 1129,62 +1,6% USD/CNY 6,7086 0% 6,7086 6,7099 -2,5% USD/CNH 6,7171 +0,1% 6,7080 6,7175 -2,2% USD/HKD 7,8499 0% 7,8499 7,8499 +0,2% AUD/USD 0,7059 -0,3% 0,7078 0,7076 +0,2% NZD/USD 0,6842 -0,3% 0,6861 0,6845 +1,9% Bitcoin BTC/USD 3.858,13 -0,2% 3.867,25 3.853,75 +3,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,20 56,87 +0,6% 0,33 +24,1% Brent/ICE 66,90 66,67 +0,3% 0,23 +22,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.304,67 1.301,15 +0,3% +3,52 +1,7% Silber (Spot) 15,43 15,44 -0,0% -0,01 -0,4% Platin (Spot) 835,60 834,75 +0,1% +0,85 +4,9% Kupfer-Future 2,92 2,93 -0,2% -0,01 +10,9% ===

