Die britische Premierministerin Theresa May ist auch im zweiten Anlauf mit dem Abkommen zum EU-Austritt im Unterhaus gescheitert. Die Abgeordneten lehnten die Vorlage trotz weiterer Zusagen der EU mit großer Mehrheit ab. 391 stimmten gegen den Brexit-Vertrag, 242 votierten dafür. Oppositionsführer Jeremy Corbyn erklärte das Brexit-Abkommen für "tot". Mit dem Votum ist zweieinhalb Wochen vor dem anvisierten Austrittsdatum am 29. März unklar, ob und unter welchen Umständen Großbritannien die Union tatsächlich verlassen wird. May wiederholte ihre oft gebrauchte Formel, wonach das mit Brüssel ausgehandelte Abkommen "das einzige und bestmögliche Abkommen" sei. Am Mittwoch wollen die Parlamentarier nun darüber abstimmen, ob Großbritannien ohne Vertrag aus der EU ausscheiden soll. Wird ein solcher "No Deal"-Brexit abgelehnt, was mehrheitlich erwartet wird, entscheiden die Abgeordneten am Donnerstag darüber, ob die EU um eine Verschiebung des für den 29. März geplanten Austrittsdatums gebeten werden soll.

Die deutsche Wirtschaft reagierte mit großer Enttäuschung. "Die Gefahr des ungeregelten EU-Austritts und der damit einhergehenden wirtschaftlichen und rechtlichen Unsicherheit schwebt weiter über der Wirtschaft. Brexit ist kein Pokerspiel", mahnte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer. Das Votum erhöhe die Wahrscheinlichkeit eines ungeregelten Austritts "deutlich", erklärte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk. Eine Sprecherin der EU-Kommission erklärte, die EU sei bereit, einen "begründeten Antrag" auf Verschiebung des Brexit-Datums am 29. März zu prüfen. Dies müssten die anderen 27 EU-Staaten einstimmig billigen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q18 ggVj Zahl 4Q17 Umsatz(1) 5.163 +2% 13 5.056 Betriebsergebnis(1) 139 +5% 11 132 Ergebnis vor Steuern (1) 131 +6% 7 124 Erg nach Steuern, fortg. Geschäfte(1,2) 79 +10% 11 72 Erg nach Steuern/Dritten(2,3) 82 +142% 4 34 Erg/Aktie unverwässert, fortg. Geschäfte(2) 0,37 +6% 11 0,35

(1) Ohne die veräußerten Geschäfte Rockport, TaylorMade, Adams Golf, Ashworth und CCM Hockey

(2) Vorjahreswerte 2017 ohne negativen steuerlichen Einmaleffekt in Höhe von 76 Millionen Euro im vierten Quartal.

(3) Fortgeführte und aufgegebene Geschäftsbereiche.

EON (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR 2018 Gj18 ggVj Zahl Gj17 Umsatz 38.486 +1% 10 37.965 EBITDA bereinigt 4.871 -2% 19 4.955 EBIT bereinigt 2.938 -4% 19 3.074 Konzernüberschuss bereinigt 1.446 +1% 19 1.427 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,67 0% 15 0,67 Dividende je Aktie 0,43 +43% 19 0,30

MORPHOSYS (22:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG Gj Gj18 ggVj Zahl Gj17 Umsatz 74 +10% 7 67 EBIT -53,4 -- 7 -68 Konzern berschuss -53,0 -- 6 -70 Ergebnis je Aktie unverwässert -1,58 -- 6 -2,41

RTL GROUP (18:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG Gj Gj18 ggVj Zahl Gj17 Umsatz 6.516 +2% 10 6.373 EBITDA 1.338 -9% 10 1.464 EBIT 1.126 -10% 9 1.246 Ergebnis nach Steuern/Dritten 697 -6% 9 739 Ergebnis je Aktie 4,60 -4% 12 4,81 Dividende je Aktie 3,95 -1% 10 4,00

SYMRISE (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q18 ggVj Zahl 4Q17 Umsatz 764 +6% 25 718 EBITDA 151 +4% 25 145 EBIT 98 +4% 23 94

Weitere Termine:

07:00 ES/Inditex SA, Jahresergebnis, A Coruna

08:00 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis der Marke Volkswagen (09:00

Jahres-PK), Wolfsburg

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ausführliches

Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz)

08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis (09:00 PK), Wien

08:00 GB/Prudential plc, Jahresergebnis, London

10:00 DE/Rheinmetall AG, BI-PK, Düsseldorf

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Industrieproduktion Januar Eurozone PROGNOSE: +1,0% gg Vm/-2,5% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vm/-4,2% gg Vj - US 13:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar (ursprünglich 27.2.2019) PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm 13:30 Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 15:00 Bauausgaben Januar (ursprünglich 1.3.2019) PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm 15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion neuer 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2022 im Volumen von 3,5 Mrd bis 4,0 Mrd EUR Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 im Volumen von 2,0 Mrd bis 2,5 Mrd EUR Auktion 2,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2038 im Volumen von 750 Mio bis 1,25 Mrd EUR 11:00 NO/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2029 im Volumen von 3 Mrd NOK 11:00 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 im Volumen von 1,5 Mrd SEK 11:00 CH/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2029 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2045 11:30 DE/Auktion 1,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2048 im Volumen von 1 Mrd EUR 11:30 PT/Auktion 2,875-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2026 Auktion 1,96-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2029 im Gesamtvolumen von 1 Mrd bis 1,25 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.793,20 -0,14 Nikkei-225 21.290,24 -0,99 Schanghai-Composite 3.042,81 -0,57 DAX 11.524,17 -0,17 DAX-Future 11.508,50 -0,75 XDAX 11.510,19 -0,76 MDAX 24.651,11 0,37 TecDAX 2.656,08 -0,46 EuroStoxx50 3.303,95 -0,01 Stoxx50 3.045,56 -0,11 Dow-Jones 25.554,66 -0,38 S&P-500-Index 2.791,52 0,30 Nasdaq-Comp. 7.591,03 0,44 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,66 +27

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Weiterhin auf Konsolidierungskurs erwarten Marktteilnehmer den DAX am Mittwoch. Vorbörslich zeichnet sich ein kleines Minus ab. Die Konsolidierung mache zunächst einen trendbestätigenden Eindruck. Die Brexit-Niederlage für das May-Juncker-Paket habe sich abgezeichnet, sie sei keine Überraschung mehr. Das Pfund geht denn auch seitwärts. "Trotzdem hat die Verunsicherung unter den Investoren zugenommen", meint ein weiterer Marktteilnehmer. Der Markt richte sich nun auf eine Verschiebung des Brexit ein. Den Befürwortern eines "No-Deal-Brexit" werden bei der Abstimmung am Mittwoch keine Chancen eingeräumt. Übergeordnet sei die Lage verfahren. Neue Impulse dürften neben der Berichtssaison von neuen Indikatoren zur US-Konjunktur ausgehen, so von den Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter.

Rückblick: Kaum verändert - Kurz vor der Abstimmung über die Brexit-Vereinbarung am Abend im britischen Parlament agierten die Anleger vorsichtig. Trotz der Zugeständnisse der EU vom Montag herrschten starke Zweifel, ob damit eine neuerliche Ablehnung im Parlament vermieden werden kann. Auf der Verliererseite fand sich der Sektor Touristik und Freizeit, der unter dem Eindruck des Absturzes einer Boeing-Maschine des Typs 737 MAX 8 vom Wochenende 0,3 Prozent verlor. Etliche Staaten haben ihren Luftraum für diesen Flugzeugtyp gesperrt, viele Fluggesellschaften verzichten aber auch freiwillig auf die Nutzung der 737 MAX 8. Unter den Einzelwerten stiegen Saint-Gobain mit einer Kaufempfehlung durch Barclays um 1,7 Prozent. Die Nachricht über eine Zusammenarbeit ließ den Kurs der Österreichischen Post um 5,7 Prozent und den der Deutschen Post um 1,3 Prozent zulegen.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Tagessieger waren Klöckner & Co mit einem Plus von über 11 Prozent. Zahlen und vor allem der Ausblick wurden im Handel als positive Überraschung bezeichnet. Um 2,3 Prozent aufwärts ging es für Wacker Neuson, nachdem der Baumaschinenhersteller eine Sonderdividende angekündigt hatte. FMC (+1,7 Prozent) profitierten von der Ankündigung eines Aktienrückkaufs. RWE stiegen um knapp 1,7 Prozent, nachdem das Verwaltungsgericht Köln Klagen abgewisen hatte, die sich unter anderem gegen weitere Waldrodungen am Baunkohletagebau Hambach richteten. Dagegen fielen VW um 1,8 Prozent. In der Kernmarke verfehlte VW im vergangenen Jahr die Renditeziele und die Spartenergebnisse fielen schwächer aus als gedacht, wie aus dem Geschäftsbericht 2018 hervorging. Wirecard verloren 4,7 Prozent, nachdem sie Montag nachrichtenlos um 7,7 Prozent zugelegt hatten. Bayer notierten 2 Prozent schwächer. Händler verwiesen weiter auf Risiken wegen des Unkrautvernichters Glyphosat. Uniper gewannen 1,6 Prozent. Das Unternehmen zahlt trotz roter eine höhere Dividende.

XETRA-NACHBÖRSE

Wirecard verzecihneten laut Lang & Schwarz heftigere Kursbewegungen. Im Tief sei der Kurs auf 115 Euro gefallen, im Hoch auf 124,50 Euro gestiegen. Sie wurde schließlich mit 122 Euro getaxt, nach einem Xetra-Schlussstand von 127,05 Euro. Einen Grund für die Kursbewegungen konnte der Händler nicht nennen.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Der Dow wurde erneut von einem deutlichen Minus der Boeing-Aktie belastet. Die Maschinen des Typs 737-MAX 8 müssen nach dem neuerlichen Absturz in immer mehr Ländern am Boden bleiben. Die Boeing-Aktie brach nach dem Vortagesminus von gut 5 um weitere 6,1 Prozent ein. Die wie erwartet ausgefallene erneute Ablehnung des Brexit-Abkommens von Premierministerin May spielte am Aktienmarkt keine Rolle. Gestützt wurde die Stimmung von günstig ausgefallenen Konjunkturdaten. Die Verbraucherpreise waren in der Kernrate im Februar minimal weniger gestiegen als erwartet. Das nimmt tendenziell Druck von der US-Notenbank, die Zinsen zu erhöhen, wovon letztlich die Börsen profitieren dürften. Die negativen Nachrichten von Boeing sorgten bei den Aktien der Fluggesellschaften erneut für Verkaufsdruck. American Airlines fielen um 3,5 Prozent und Southwest Airlines um 2,3 Prozent.

US-Staatsanleihen legten zu. Hier stützte neben der geringeren Teuerung in den USA und damit der Aussicht auf keine baldigen weiteren Zinserhöhungen auch der Ausgang der Brexit-Abstimmung. Letzteres ließ die Anleger nach sicheren Häfen suchen. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 4 Basispunkte auf 2,60 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1285 -0,0% 1,1290 1,1278 EUR/JPY 125,60 -0,1% 125,67 125,62 EUR/CHF 1,1372 -0,0% 1,1374 1,1366 EUR/GBR 0,8620 -0,1% 0,8633 0,8620 USD/JPY 111,30 -0,0% 111,32 111,36 GBP/USD 1,3092 +0,1% 1,3077 1,3085 Bitcoin BTC/USD 3.857,00 -0,27 3.867,25 3.854,25

Das britische Pfund reagierte nur kurz auf die erneute Ablehnung des Brexit-Abkommens von Premierminsterin May. Die Devise kletterte bis auf rund 1,3135 Dollar. Doch im Anschluss wurden die Gewinne wieder abgegeben und das Pfund notierte mit 1,3079 Dollar nur knapp über dem Niveau vor dem Ergebnis der Abstimmung. Die erneute Ablehnung sei wie erwartet gekommen, sagte ein Beobachter. Bereits im Vorfeld war das Pfund deswegen deutlich zurückgekommen. Der Dollar schwächte sich leicht ab. Der Euro kletterte im späten US-Handel bis an die Marke von 1,13 Dollar und lag damit nahe seinem Tageshoch.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,17 56,87 +0,5% 0,30 +24,1% Brent/ICE 66,87 66,67 +0,3% 0,20 +22,3%

Gut behauptet - Die Ölpreise legten zunächst weiter zu, gaben dann allerdings einen Großteil ihrer Gewinne wieder ab. Die Preise hätten von einem geringeren Angebot profitiert, zumal in Venezuela ein Stromausfall den Export heimischen Öls behindert. Schon am Vortag wurde in Medienberichten der saudi-arabische Ölminister Khalid al-Falih mit der Aussage zitiert, dass die Opec auch nach der bis Ende Juni laufenden Frist die Fördermenge auf dem aktuell niedrigeren Niveau halten wolle. Die Energy Information Administration (EIA) erhöhte derweil die Preiserwartungen für WTI und Brent in diesem Jahr um 2,4 bzw. 2,9 Prozent. Für 2019 erwartet die EIA zudem eine etwas geringere US-Förderung als noch im Februar. Im US-Späthandel und im asiatisch dominierten Handel am Mittwoch zogen die Preise dann wieder etwas an. Wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht, sanken nämlich in der Vorwoche die Rohöllagerbestände in den USA um 2,5 Millionen Barrel. Die Benzinbestände fielen um 5,8 Millionen Barrel.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.304,40 1.301,15 +0,2% +3,25 +1,7% Silber (Spot) 15,44 15,44 -0,0% -0,00 -0,4% Platin (Spot) 834,50 834,75 -0,0% -0,25 +4,8% Kupfer-Future 2,92 2,93 -0,3% -0,01 +10,8%

Der Goldpreis erholte sich von seinem Rücksetzer zu Wochenbeginn. Marktteilnehmer verwiesen auf den etwas schwächeren Dollar. Der Preis für eine Feinunze stieg zum US-Settlement um 0,5 Prozent auf 1.297 Dollar. Im elektronischen US-Späthandel sprang der Goldpreis nach der erneuten Brexit-Niederlage Mayy über die Marke von 1.300 Dollar. Die Unsicherheit habe sich mit dem Ergebnis weiter verschärft, weshalb Gold mit seinem Ruf als sicherer Hafen gesucht gewesen sei, hieß es.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

HANDELSSTREIT USA/CHINA

Die Verhandlungen im Handelsstreit zwischen den USA und China intensivieren sich offenbar. Er hoffe, dass sich die Parteien in den "letzten Wochen" vor einer Vereinbarung befänden, sagte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer vor einem Senatsausschuss. Informanten berichten, beide Seiten würden die letzten verbliebenen Fragen gerne klären, bevor der chinesischen Staatschef Xi Jinping seine Europareise abschließt, die am 21. März beginne.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Maschinenbauaufträge in Japan sind im Januar in der Kernrate um 5,4 Prozent gesunken im Monatsvergleich. Ökonomen hatten in Minus von 1,7 Prozent für die als notorisch volatil geltenden Daten geschätzt.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche gefallen, wie Daten des American Petroleum Institute (API) zeigen. Sie sanken um 2,5 Millionen Barrel, die Benzinbestände um 5,8 Millionen. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA) am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl einen Anstieg um 1,9 Millionen Barrel und bei Benzin einen Rückgang um 2,5 Millionen.

US-GESUNDHEITSBEHÖRDE FDA

Die US-Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA hat einen neuen Chef. Der bereits als einer der potenziellen Nachfolger gehandelte Direktor des National Cancer Institute, Ned Sharpless, tritt die Nachfolge von Scott Gottlieb an.

VENEZUELA

Die USA wollen mit weiteren Sanktionen den Druck auf Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro erhöhen. Washington werde "sehr schwerwiegende zusätzliche Sanktionen" gegen Banken erlassen, die mit Maduro zusammenarbeiten, sagte der US-Sondergesandte für Venezuela.

FRAPORT

Der Flughafen Frankfurt hat im Februar rund 4,55 Millionen Fluggäste abgefertigt, 4,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. In den ersten beiden Monaten des Jahres stiegen die Passagierzahlen um 3,3 Prozent.

INNOGY

Nachfolgend ein Vergleich der Konsensschätzungen mit den 2018er Zahlen (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG Gj Gj18 ggVj Gj18 ggVj Gj17 Außenumsatz 36.984 -14% -- -- 43.139 EBITDA bereinigt 4.097 -5% 4.154 -4% 4.331 EBIT bereinigt 2.630 -7% 2.621 -7% 2.816 Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 1.026 -16% 1.030 -16% 1.224 Ergebnis nach Steuern/Dritten -653 -- k.A. -- 778 Erg je Aktie bereinigt 1,85 -16% 1,86 -15% 2,20 Dividende je Aktie 1,40 -13% 1,54 -4% 1,60

ADO PROPERTIES

Moshe Lahmani hat sein Amt als Vorsitzender des Verwaltungsrats mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Er zieht damit die Konsequenz aus der Tatsache, dass die von ihm geführte Firma Shikun and Binui ihre indirekte Beteiligung an dem Immobilienunternehmen verkauft hat, wie Ado mitteilte.

BOEING

will die Software eines Flugkontrollsystems in seinen Flugzeugen des Typs 737 MAX gründlich überarbeiten. Damit reagiert Boeing auf die zunehmende Sorge, dass die Sicherheit des neuen Flugzeugmodells nach zwei Abstürzen innerhalb weniger Monate nicht gegeben sein könnte. Die EU hatte ihren gesamten Luftraum für Verkehrsflugzeuge des Typs Boeing 737 MAX 8 gesperrt. Einen solchen Schritt hatten zuvor schon andere Länder als Reaktion auf das Flugzeugunglück in Äthiopien vollzogen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA sieht derweil weiter keinen Anlass für ein vorübergehendes Flugverbot des Maschinentyps.

