Zum Redaktionsschluss am Dienstagabend weiß noch niemand, ob der Ausstieg der Briten aus der EU mit oder ohne Vertrag erfolgen wird. Was auch heißt: Per Handelsende des europäischen Leitindex EuroStoxx 50 wusste es auch niemand. Trotzdem glaubte man, irgendetwas tun zu müssen. Wobei die Charts deutlich zeigen: Diejenigen, die im Vorfeld sicherheitshalber aussteigen, scheinen deutlich in der Minderheit zu sein. Wie das?

