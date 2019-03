Die britische Premierministerin Theresa May verlor eine weitere Abstimmung über ihren Brexit-Deal, auch wenn das Ausmaß der Niederlage nicht so groß ist wie beim letzten Mal. Sie erhielt eine Unterstützung von 242 Stimmen, was mehr oder weniger den Erwartungen entsprach. Heute wird das Parlament eine Abstimmung über ein "No-Deal"-Szenario und dann eine weitere über die Verlängerung von Artikel 50 durchführen. GBPUSD stürzte am Dienstagmorgen ein, nachdem klar wurde, dass der Deal wahrscheinlich ...

