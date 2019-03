Volkswagen will bei seiner Marke VW Pkw bis 2023 zusätzlich bis zu 7.000 Stellen abbauen. Man gehe davon aus, dass bis 2023 durch Automatisierung von Routinearbeiten etwa 5.000 bis 7.000 Stellen wegfallen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Das lasse sich auffangen, indem man Stellen beim altersbedingten Ausscheiden von Mitarbeitern nicht wiederbesetze. "Allein das Potenzial der nächsten drei Geburtenjahrgänge für die Altersteilzeit beträgt rund 11.000 Mitarbeiter", so der Konzern. Deswegen strebe man einen Umbau entlang der demografischen Kurve an. Gleichzeitig sollten in der technischen Entwicklung rund 2.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, kündigte Volkswagen an.

Für alle Maßnahmen gelte, dass bis mindestens 2025 eine Beschäftigungssicherung bestehe, fügte das Unternehmen hinzu.