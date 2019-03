The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB7MW5 BAY.LDSBK.IS. 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AG67 DZ BANK CLN E.9630 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AG75 DZ BANK CLN E.9631 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AG83 DZ BANK CLN E.9632 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3Y86 LB.HESS.THR.CARRARA03G/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3Y94 LB.HESS.THR.CARRARA03H/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3ZA6 LB.HESS.THR.IS.03B/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3ZJ7 LB.HESS.THR.CARRARA03I/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3ZK5 LB.HESS.THR.CA.TIL.03C/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3ZS8 LB.HESS.THR.CA.TIL.03D/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4WL8 LB.HESS.-THR. IHS 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB129R6 LBBW STUFENZINS 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA US9128286H87 USA 19/22 BD02 BON USD N

CA XFRA USU37818AU27 GLENCORE FDG 19/24 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU37818AV00 GLENCORE FDG 19/29 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1963553919 PEPSICO 19/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1963555617 PEPSICO 19/31 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1963717704 NORDEA MT BK 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA RECC XFRA BMG527641002 KK CULTURE HLDGS HD-,20 EQ00 EQU EUR N

CA 8FD XFRA CA02452K1049 AMERICAN BATTERY METALS EQ00 EQU EUR N

CA L0MA XFRA CA52490L2003 LEGION METALS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 3TA1 XFRA CA9134541049 UNIVERSAL COPPER LTD EQ00 EQU EUR N

CA E35C XFRA CA92202K2074 VANGOLD MNG CORP. EQ00 EQU EUR N

CA EEW XFRA JP3163420007 SBI INSURANCE GP EQ00 EQU EUR N