Von Christian Grimm

ESSEN (Dow Jones)--Der vor der Übernahme des Konkurrenten stehende Stromversorger Eon hat seinen Gewinn gesteigert und verspricht seinen Aktionären eine höhere Dividende. Der bereinigte Konzernüberschuss lag mit 1,5 Milliarden Euro wegen geringerer Zins-und Steuerbelastung um rund 100 Millionen Euro über dem des Vorjahres. Damit erreichten die Essener den oberen Rand der eigenen Prognose.

Für das Jahr 2018 sollen die Aktionäre 43 Cent je Anteilsschein erhalten. Für das laufende Geschäftsjahr legte Finanzvorstand Marc Spieker bereits jetzt eine fixe Dividende von 46 Cent pro Aktie fest. "Uns ist wichtig, dass unsere Aktionäre vom Unternehmenserfolg profitieren und insbesondere für das Transaktionsjahr 2019 Planungssicherheit haben", erklärte Spieker.

Operativ verdiente Eon vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit 3,0 Milliarden Euro wie erwartet nur 100 Millionen Euro weniger als 2017. Während es in der Erneuerbaren-Sparte trotz Windflaute besser lief, ging es im Netzgeschäft etwas bergab. Für das laufende Jahr strebt Spieker ein bereinigtes EBIT zwischen 2,9 und 3,1 Milliarden und einen bereinigten Überschuss zwischen 1,4 und 1,6 Milliarden an.

In der Konzernzentrale laufen derzeit die Vorbereitungen für den mit RWE ausgehandelten Innogy-Deal auf Hochtouren. Eon will sich Vertrieb und Netze der Innogy einverleiben und wartet auf die Erlaubnis der EU-Kartellbehörde, die gerade eine vertiefte Prüfung des Falles eingeleitet hat. Beobachter erwarten, dass der Energieversorger Teile seines Portfolios in Osteuropa abgegeben muss, um die Zustimmung aus Brüssel zu erhalten. Durch ein Zusammengehen mit Innogy läge der Marktanteil in einigen Ländern sehr hoch. Innogy legte am Morgen ebenfalls seine Zahlen vor. Wegen Abschreibungen auf die defizitäre britische Tochter fuhr das Unternehmen einen Verlust ein.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2019 02:49 ET (06:49 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.