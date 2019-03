Empower Clinics Inc.: Empower Clinics gibt ein Unternehmensupdate und meldet neuen Chief Financial Officer DGAP-News: Empower Clinics Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges Empower Clinics Inc.: Empower Clinics gibt ein Unternehmensupdate und meldet neuen Chief Financial Officer 13.03.2019 / 08:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Empower Clinics gibt ein Unternehmensupdate und meldet neuen Chief Financial Officer Vancouver, 13. März 2019. EMPOWER CLINICS INC. (CSE: EPW) (Frankfurt 8EC) ("Empower" oder das "Unternehmen"), ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen im medizinischen Cannabissektor, berichtet über den Stand der jüngsten Unternehmensaktivitäten nach Bekanntgabe der Akquisitionen und Partnerschaften, die zur Neugestaltung des zukünftigen Unternehmensprofils gedacht sind. Das Unternehmen hat in den vergangenen acht Wochen eine Anzahl wichtiger Meilensteine erreicht, während wir den vor uns liegenden Weg neu gestalten und danach streben, ein globales Gesundheits- und Wellnessunternehmen zu werden, das den Bedürfnissen der Patienten mittels unseres Netzwerks an von mit Ärzten ausgestatteten Gesundheitskliniken und Schmerztherapiekliniken sowie CBD-Extraktionsbetrieben gerecht wird. Die wichtigsten Punkte: - Eröffnung der CBD-Extraktionsanlage: Das Unternehmen beabsichtigt die Eröffnung einer voll funktionsfähigen CBD-Extraktionsanlage im Großraum von Portland, Oregon, im zweiten Quartal 2019. Das erste Extraktionssystem wird eine Kapazität zur Produktion von 6.000 kg Extrakt pro Jahr haben. Der aktuelle Großhandelspreis für CBD-Extrakt liegt bei 6.500,00 USD pro Kilogramm. Empower hat eine unverbindliche Konditionenvereinbarung mit Aibeida Lifetech Limited ("Aibeida") unterzeichnet, wonach Aibeida spezialisierte Extraktionsgeräte an Empower verkaufen und lizenzieren, den Anlagenausbau durchführen und Dienstleistungen einrichten, die Lizenz- und Zulassungsvorgaben erfüllen, die Geräte aufstellen, testen und in Betrieb nehmen sowie für die erste CBD-Extraktionsanlage von Empower laufendes Anlagenmanagement, Produktion und Wartung bieten wird. Aibeidas Direktor und leitender Wissenschaftler, Dr. Shuang Xie, PhD. in Chemie von Queens University in Kanada, wird Empowers CBD-Extraktionsprojekt betreuen und leiten. Dieses Projekt wird Empower eine vertikale Integration in die CBD-Versorgungskette bieten und Isolate, Destillate und Öle von Weltklasse produzieren, was erfolgreiche Testergebnisse von Drittunternehmen in der ersten Testanlage gezeigt haben. - Standorte der Sun Valley Clinic: Empower hat eine unverbindliche Konditionenvereinbarung zum Erwerb des Geschäfts der Sun Valley Certification Clinics Holdings LLC ("Sun Valley") geschlossen einschließlich ihrer Beteiligungen an bestimmten Tochtergesellschaften mittels Aktien- oder Asset-Akquisition, vorbehaltlich der Due Diligence und der üblichen Abschlussbedingungen. Sun Valley betreibt ein Netzwerk professioneller medizinischer Cannabis- und Schmerztherapiekliniken. Fünf Kliniken liegen in Arizona, eine Klinik befindet sich in Las Vegas, eine Telemedizinplattform versorgt Kalifornien und ein vollständig entwickeltes Franchisegeschäftsmodell für die inländische Cannabisbranche gilt als das erste seiner Art in den USA. Folgend die Standorte der Sun Valley-Kliniken: 4218 W Dunlap Ave, Phoenix, AZ 12801 W Bell Rd #145, Surprise, AZ 4015 E Bell Rd #130, Phoenix, AZ 2011 E University Dr, Mesa, AZ 7074 E Speedway Blvd, Tucson, AZ 2550 S Rainbow Blvd, Las Vegas, NV - Fokus auf CBD-Produktverkauf: Empower hat mit dem Verkauf ihrer geschützten Linie von Produkten auf CBD-Basis, genannt SOLLIEVO, begonnen. Der Verkauf erfolgt durch ihr Netzwerk von unternehmenseigenen Kliniken in den USA. Empowers Patienten und Kunden werden laut Erwartungen vom Zugang zu derivativen Produkten mit hohen Margen profitieren einschließlich CBD-Lotion, Tinkturen, verschiedene Öle, Kapseln, Pastillen, Pflaster, E-Drinks, topische Lotionen, Gelkapseln, Hanfextrakt-Tropfen und Hanfextrakt-Elixirtropfen für Haustiere. Patienten und Kunden werden Zugang zu Empowers Weltklasse-Kundenservice, Hauszustellung und e-Kommerz-Plattform haben. - CBD-Marktnachfrage: Die Verabschiedung des US$867 Mrd. umfassenden Agriculture Improvement Act (das "Agrargesetz") hat Hanf und Produkte auf Hanfbasis legalisiert. Dies hat eine große Gelegenheit für die Produktion und den Verkauf einer Vielfalt von Produkten auf CBD-Basis geschaffen. Dies kann Millionen Menschen echte Hilfe und wirksame Linderung bieten, die an einer Vielzahl ernster Beschwerden leiden. Jüngste Berichte und Studien deuten darauf, dass die Verabschiedung des Agrargesetzes bis 2022 eine 20-Milliarden-USD-Branche generieren könnte. - Verbesserter Patientenzugang: Mit dem sich rasch erweiternden unternehmenseigenen Kliniknetz und der signifikanten Expansionsmöglichkeit aufgrund des Sun Valley-Franchisemodells erwartet Empower, dass das Unternehmen in den kommenden drei Jahren seine gesamte Patientenliste erweitern wird. Dies wird laut Erwartungen eine größere Möglichkeit für die Behandlungsanalyse mittels künstlicher Intelligenz (KI) bieten, was das Unternehmen als Spitzenreiter bei der Kenntnis der Wirksamkeit von Therapien in Zusammenhang mit Cannabis bestätigen wird. - Marktführende Technologie: Empower verwendet ein marktführendes elektronisches Patientenmanagement- und POS-System, das mit HIPAA konform ist und eine tiefe Einsicht in die Patientenpflege bietet. Das Unternehmen unterstützt entfernte Patienten durch Benutzung seines Telemedizinportals. Dies ermöglicht Patienten, die nicht in der Nähe seiner Klinikstandorte leben oder behindert sind oder nicht in die Klinik kommen können, dennoch die Beratung durch einen Arzt. "Wir haben in den vergangenen acht Wochen beachtliche Fortschritte gemacht, während wir an der Diversifizierung und Expansion des Unternehmensprofils arbeiteten," sagte Steven McAuley, CEO von Empower. "Wir setzen die aggressive Entwicklung in Richtung des Aufbaus eines diversifizierten und vertikal integrierten auf CBD fokussierten Unternehmens fort, das ein expandierendes Netzwerk von mit Ärzten besetzten medizinischen Kliniken besitzt, die unseren vielen Tausend Patienten Unterstützung bieten." Das Unternehmen gibt ebenfalls die Ernennung von Herrn Mathew Lee zum Chief Financial Officer ("CFO") mit Wirkung zum 11. März 2019 bekannt. Herr Lee ist ein ausgebildeter Steuer- und Wirtschaftsprüfer. Er ist ein Absolvent der University of British Columbia (Bachelor of Commerce) und ein Mitglied der Chartered Professional Accountants of British Columbia. Herr Lee bringt große Finanzerfahrung aus Aktien- und Privatgesellschaften in verschiedenen Sektoren in das Unternehmen ein, einschließlich Mineralressourcen, Cannabis und Finanzdienstleistungen. Zusammen mit der Ernennung von Herrn Lee hat Empower Invictus Accounting Group LLP beauftragt, ihre Finanzberichterstattung und Compliance-Bedürfnisse zu unterstützen. Invictus ist eine in Vancouver, British Columbia, ansässige sehr geschätzte Beratungsfirma mit Expertise in Rechnungslegungsservices, Unternehmensfinanzen, Aufsicht, Due Diligence, ERP, Finanzberichterstattung, Einhaltung interner Kontrollen und Einhaltung der Steuervorschriften. Wir freuen uns auf die Unterstützung durch Herrn Lee und Invictus, während wir das Unternehmen gemeinsam vergrößern. "Wir sind sehr erfreut, das Unternehmen durch Eintritt von Mathew Lee in unser Führungsteam und durch die diversifizierte Finanz- und Rechnungslegungsunterstützung der Invictus Accounting Group beachtlich zu verstärken," sagte Steven McAuley, CEO von Empower. "Ich möchte dem bestehenden Team, unserem Board und Beratern sowie unseren Aktionären für ihre Unterstützung während dieser Übergangsphase danken." Über Empower Empower ist ein führender Besitzer/Betreiber eines Netzwerks von mit Ärzten besetzten Kliniken, die sich darauf konzentrieren, Patienten bei der Verbesserung und dem Schutz ihrer Gesundheit durch die innovative Anwendung von medizinischem Cannabis zu helfen. Behandlungslösungen konzentrieren sich auf die Ausbildung, Daten und Wirksamkeit in Verbindung mit anderen Modalitäten zur Unterstützung von Patienten mit ernsten berechtigten Erkrankungen wie z. B. chronische Schmerzen, PTSD, Schlafstörungen, Opioid-Abhängigkeit, Epilepsie und mehr. Es wird erwartet, dass Empowers geschützte Produktlinie "Sollievo" Patienten eine Vielfalt von Verabreichungsmethoden für durch Ärzte empfohlene auf Cannabidiol (CBD) basierende Produktoptionen bieten wird, die in den Kliniken von Empower, Online und bei großen Einzelhändlern erhältlich sind. Mit über 120.000 Patienten, einer sich vergrößernden Anzahl von Kliniken, einem Fokus auf neue Technologien einschließlich Telemedizin sowie einer sich erweiternden Produktentwicklungsstrategie führt Empower neue Wachstumsinitiativen durch, um sich als ein vertikal integrierter, diversifizierter, marktführender Serviceanbieter für komplexe Patientenbedürfnisse im Jahr 2019 und darüber hinaus zu positionieren. Kontakte: Investoren: Steve Low Boom Capital Markets steve@boomcapitalmarkets.com Tel.: 647-620-5101 Steven McAuley CEO s.mcauley@empowerclinics.com Tel.: 604-789-2146 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 13.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 