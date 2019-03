Deutsche Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,02 Prozent auf 164,62 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,06 Prozent.

Die politische Entwicklung in Großbritannien sorgte vorerst nicht für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt. Eine erneute Ablehnung des Brexit-Abkommens durch das britische Parlament am Vorabend war erwartet worden. Am heutigen Mittwoch wird das Parlament in London über die Möglichkeit eines Austritts Großbritanniens aus der EU ohne ein Abkommen abstimmen.

"Es ist zu vermuten, dass sich die Abgeordneten gegen einen Austritt ohne Abkommen aussprechen werden", sagte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Danach werde das Unterhaus wohl am Donnerstag einer Verlängerung der Austrittsfrist zustimmen.

Außerdem dürften Anleger auch Konjunkturdaten im Blick haben. Am Vormittag stehen Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone auf dem Programm und am Nachmittag Kennzahlen zum Auftragseingang in den USA./jkr/stk

