Im schwierigen Marktumfeld behauptet sich die Aktie der Deutschen Telekom derzeit gut. Der Ausbruch über die 15-Euro-Marke steht unmittelbar bevor. In den USA stand gestern die Anhörung vor dem ständigen Ausschuss des Repräsentantenhauses an. John Legere, der Chef der Tochter T-Mobile US, verteidigte dort den geplanten Zusammenschluss mit dem Wettbewerber Sprint.

Den vollständigen Artikel lesen ...