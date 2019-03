Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch gemäss den vorbörslichen Kursen etwas tiefer in den Handel starten. Nach dem guten Start in die Woche am Montag könnte sich damit der Abwärtstrend der Vorwoche fortsetzen. Geprägt wird das Börsengeschehen insbesondere von der Fortsetzung im Brexit-Dramas in London, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...