Die Künstliche Intelligenz (KI) beschäftigt sich seit über 60 Jahren mit der Frage, ob und wie Computer und Roboter Dinge tun können, die wir Menschen noch besser können. Viele für uns Menschen kognitiv schwierige Aufgaben wie etwa das Schach spielen oder große Bereiche der numerischen Mathematik, der Logik und der Mustererkennung können heute von Computern besser gelöst werden als von Menschen. Auch Dank der Methoden der KI. Andere Aufgaben, wie etwa das Greifen eines Schlüssels in einer Tasche oder das Finden einer Tür in einem Raum fallen uns Menschen leicht, den Robotern aber schwer. Aber heute wird mit Hochdruck an Aufgaben wie etwa lernfähiges Greifen von Objekten oder Objektwahrnehmung in komplexen Umgebungen geforscht.

Künstliche Intelligenz wird Spezialisten ersetzen

Schon in naher Zukunft werden ganz viele schwierige Spezialaufgaben von lernfähigen Algorithmen besser gelöst als von Menschen. Bei Spielen wie Schach, Go und Poker können die besten Spieler nicht mehr mit den Lernalgorithmen mithalten. KI-Systeme sind aus mehreren Gründen überlegen, denn ein Computer hat potenziell mehr verschiedene Sensoren als der Mensch. Maschinelle Lernalgorithmen sind heute in der Lage, das Wissen aus sehr großen Datenmengen in sehr hochdimensionalen Räumen schnell und effizient zu extrahieren und anzuwenden. Und Computer sind, im Unterschied zum Menschen, in der Lage, ihren kompletten Speicherinhalt und damit ihr komplettes Wissen in wenigen Sekunden mit anderen Rechnern zu teilen. Das Lernen in der KI kann daher verteilt erfolgen.

Das ist bei uns Menschen aufgrund der physikalischen Eigenschaften von Gehirn und Körper nicht möglich. Bei uns ist das Wissen stark an das im Körper fest verankerte Gehirn gebunden. Der Austausch von Wissen erfolgt, im Unterschied zur Informatik, umständlich und zeitaufwendig durch Sprache und Bilder. Denn Menschen sind keine rationalen Wesen, sonder jeder Mensch hat seine eigene Moral. Bei Maschinen kann diese, zumindest annäherungsweise vorgegeben und implementiert werden. Wir Menschen lernen komplexe, zum Beispiel motorische, Tätigkeiten als Kind am besten. Bei der Wahrnehmung von Objekten ist unser Gehirn optimiert auf die Erkennung von Dingen, die wir schon als Baby oft sehen, wie etwa Gesichter von Menschen.

Das Erkennen von Krebsgewebe auf verrauschten MRT-Bildern hingegen gehört nicht zum Erfahrungsschatz eines Kleinkinds, sondern wird erst im Erwachsenenalter erlernt, wo das menschliche Gehirn nicht mehr so gut und so schnell lernen kann. Die zeitliche Entwicklung der Technologie zeigt seit der Erfindung der Dampfmaschine im achtzehnten Jahrhundert ein exponentielles Wachstum. Das heißt, bezogen auf die KI, dass wir in den nächsten zehn Jahren ein höheres Innovationstempo erwarten dürfen als in den letzten zehn Jahren.

Die Grenzen der Künstlichen Intelligenz

Trotz allem sind die lernfähigen KI-Systeme uns Menschen in vielen Bereichen noch unterlegen. Das Reagieren auf völlig neue unerwartete Situationen stellt noch ein großes Problem dar. Ein weiteres Problem stellt das Bewusstsein dar. In der Philosophie hat die Bewusstseins-Forschung eine lange Tradition. In der KI gibt es noch keine erfolgsversprechenden Modelle für die Implementierung oder Entwicklung von Bewusstsein. Damit zusammen hängt unsere Fähigkeit, auf verschiedensten Ebenen uns selbst zu reflektieren und daraus dann Schlüsse zu ziehen.

Im Januar 2016 publizierte das Weltwirtschaftsforum eine in der deutschen Presse viel zitierte Studie[SS16] mit der Prognose, in den Industriestaaten würden durch Industrie in den nächsten Jahren über fünf Millionen Arbeitsplätze vernichtet werden. Vermutlich ist sich die Mehrheit der Menschen einig darin, dass schwere, schmutzige und ungesunde Arbeiten besser von Maschinen erledigt werden und wir daher zumindest solche Tätigkeiten gerne an Maschinen abgeben. Die Automatisierung ist also durchaus ein Segen für die Menschheit. Viele der erwähnten unangenehmen Arbeiten werden von den Maschinen schneller, exakter und vor allem kostengünstiger erledigt.

Leider befinden wir uns aber nicht auf diesem Weg. Wir arbeiten seit vielen Jahrzehnten oft sogar mehr als 40 Stunden pro Woche, sind gestresst, leiden an Burn Out und anderen Krankheiten und die Reallöhne sinken. Warum, wenn doch die Produktivität ...

