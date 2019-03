BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas hat Großbritannien nach dem erneuten Scheitern des Brexit-Abkommens im britischen Unterhaus ein gefährliches Spiel vorgeworfen.

"Mit dieser Entscheidung rücken wir einem No Deal Szenario immer näher. Denn wer das Abkommen ablehnt, der spielt auf fahrlässige Weise mit dem Wohl der Bürgerinnen und Bürger ebenso wie der Wirtschaft", sagte Maas am späten Dienstagabend.

Zuvor hatte Premierministerin Theresa May erneut im Unterhaus eine Niederlage hinnehmen müssen. 391 Abgeordnete stimmten gegen den Austrittsvertrag aus der Europäischen Union, 242 votierten dafür. Bereits im Januar hatte das Parlament gegen den Vertrag gestimmt.

Maas sagte, dass angesichts des am 29. März anstehenden Brexit sich alle eher um die wichtigen Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien kümmern sollte.

"Leider kann ich zu diesem Zeitpunkt nur sagen, dass Deutschland sich auch auf diesen schlechtesten aller Fälle so gut wie möglich vorbereitet hat", sagte Maas. Er hoffe, dass die EU und Großbritannien noch in den kommenden Tagen einen ungeregelten Austritt Großbritanniens vermeiden können. Dies habe das britische Unterhaus selbst in der Hand.

March 13, 2019

