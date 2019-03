Europas wichtigste Börsen sind nach dem guten Wochenauftakt am Dienstag kaum von der Stelle gekommen. Am besten schlug sich noch der britische Aktienmarkt, ungeachtet der bevorstehenden Brexit-Abstimmung, bei der dann am Abend der Deal trotz Zusatzvereinbarungen wieder abgelehnt wurde. So schlossen EuroStoxx50 und CAC 40 kaum verändert. Der Footsie konnte ein Plus von 0,3% erringen, auch gestützt von einem nachgebenden Pfund. Der DAX schloss leicht schwächer mit einem Abschlag von 0,2%. Im Branchenvergleich hatten die Versorger die Nase vorn, der Subindex konnte 0,5% befestigt aus dem Handel gehen. Schwächster Sektor waren wieder die Autobauer und -zulieferer, die 0,5% tiefer schliessen mussten. Airbus profitierte von den Schwierigkeiten des ...

