Der Dax setzt den Abwärtstrend des Vortages fort. Die Wirecard Aktie liegt mehr als fünf Prozent im Minus, dicht gefolgt von Adidas als zweit-schlechtester Wert.

Der Dax startet am Mittwochmorgen bei 11.499 Punkten und einem Minus von 0,16 Prozent. Am Vortag ging das deutsche Börsenbarometer mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 11.524 Punkten aus dem Handel. Dabei hatte es zum Börsenstart noch ganz anders ausgesehen: Der Index notierte zu anfangs bei 11.617 Zählern und damit nur noch 60 Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch.

Die sprichwörtlich unendliche Geschichte des britischen EU-Austritts wird langsam auch buchstäblich zu einer. Am Dienstagabend lehnte das Parlament erneut den Deal-Vorschlag von Premierministerin Theresa May ab. Damit folgt am Mittwoch die Abstimmung darüber, ob das Unterhaus den Brexit womöglich ganz ohne Austrittsvertrag möchte. Das britische Pfund reagierte bereits sensibel, die Aussicht auf einen ungeordneten Brexit dürfte die Märkte nervös machen.

Nach Auswertung der aktuellen Handelsblatt-Sentimentumfrage steht für den Börsenexperten Stephan Heibel fest: Vieles spricht dafür, dass es sich bei den Verlusten von 1,2 Prozent in der vergangenen Woche nur um eine Konsolidierung der bislang erzielten Kursgewinne handelt.

Die Rally wird seiner Meinung wieder anziehen, zumal die letzten Entscheidungen der Notenbanken in Europa und USA größere Verluste an den Aktienmärkten abfedern dürften. Denn beide Notenbanken haben in den vergangenen Wochen mögliche Zinserhöhungen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Doch der Zeitpunkt für einen erneuten Rallystart sei unklar, auch weil wahrscheinlich die Lösung des Handelskonflikts zwischen USA und China erst für größere Kursgewinne sorgen dürften. Und US-Präsident Donald Trump sei halt unberechenbar.

Die US-Börsen haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte sank nach dem erneuten Einbruch der Boeing-Aktien um 0,36 Prozent auf 25.559 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 legte dagegen um 0,3 Prozent auf 2792 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq wuchs um 0,43 Prozent auf 7591 Punkte.

Unerwartet schwache Inflationsdaten

