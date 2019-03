BERLIN (Dow Jones)--Nach der erneuten Ablehnung des Brexit-Abkommens im britischen Unterhaus hat Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn weitere Zugeständnisse abgelehnt und eine Verlängerung der Austrittsverhandlungen aus der EU nur unter Bedingungen angeboten. "Nein, sie kriegen nichts mehr aus der Europäischen Union heraus, das ist ausgeschlossen. Wir haben alles gegeben was wir geben konnten, auch was diesen Backstop angeht", sagte Asselborn in einem Interview mit dem ZDF-Morgenmagazin mit Verweis auf die Auffanglösung für Nordirland, den kritischsten Punkt des Abkommens. "Ich glaube dieses Spiel ist vorüber."

Er kritisierte, dass die Briten mit der Ausarbeitung der Brexit-Gesetze noch nicht fertig seien, obwohl der Austritt Großbritanniens in etwas mehr als zwei Wochen anstehe. In Großbritannien wird nach der Ablehnung des Austrittsvertrags an diesem Mittwoch über eine Ablehnung eines harten Brexit abgestimmt. Eine Zustimmung wird erwartet. Danach wird am Donnerstag über einen Antrag zur Verlängerung der Brexit-Verhandlungen mit der EU abgestimmt, um doch noch zu einem geordneten Brexit zu gelangen.

Eine Zustimmung von Seiten der restlichen 27 EU-Mitgliedsstaaten ist nach Ansicht von Asselborn allerdings kein Selbstläufer. "Ich kann mir nur vorstellen, dass eine Verlängerung kommt, wenn etwas Greifbares dahinter steht, nicht nur um Zeit zu gewinnen", warnte er.

