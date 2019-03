Italien führt eine neue Grundsicherung ein und hunderttausende Bürger haben binnen kürzester Zeit Anträge dafür gestellt. Dabei ist noch gar nicht klar, ob und in welche Form das Bürgergeld kommen wird.

Das neu eingeführte italienische Bürgergeld trifft offenbar auf großes Interesse. Wie die italienische Steuerbehörde CAF mitteilt, hatten am Dienstag bereits mehr als 300.000 Bürger die neue Sozialleistung beantragt. Anträge sind seit dem 6. März möglich.

Demnach haben 140.000 Bürger den Antrag bereits eingereicht, 160.500 weitere haben Termine hierfür bei den Sozialbehörden ausgemacht. Zudem gebe es zahlreiche Anfragen von Bürgern, die sich näher über das Bürgergeld informieren wollen.

Das sogenannte "Reddito di Cittadinanza" kann per Internet, in den Sozialbehörden oder auch an Postämtern beantragt werden. Es soll voraussichtlich ab Mitte April ausgezahlt werden und ...

