Zürich - Im Februar sind in der Schweiz etwas mehr Firmem Konkurs gegangen als im Vorjahr. Der Grossteil davon entfiel auf Insolvenzen. Bestätigt sich der Trend, könnten die Insolvenzen im Gesamtjahr einen Rekordwert nahe der Marke von 5'000 erreichen.

Konkret gingen im Februar 564 Firmen in Konkurs, das sind gut 2 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Gläubigerverband Creditreform am Mittwoch mitteilte. Die Insolvenzen, also die Konkurse wegen Zahlungsunfähigkeit, nahmen dabei um 6,4 Prozent auf 415 zu, ...

