++ Britisches Parlament stimmt heute über "No-Deal" ab ++ Auftragsrückgang von Boeing könnte US-Auftragseingang langlebiger Güter belasten ++ API deutete auf anständigen Abbau der Rohöl-Lagerbestände hin ++ Der überarbeitete Brexit-Deal wurde gestern abgelehnt, was die Situation kaum deutlicher macht. Der britische Gesetzgeber wird darüber abstimmen, was als nächstes zu tun ist, weshalb die Volatilität hier wahrscheinlich heute und morgen noch einige Zeit anhalten könnte, zumindest wenn es um die britischen Vermögenswerte geht. Abgesehen davon werden am frühen Nachmittag halbwegs wichtige Messwerte aus den USA veröffentlicht, gefolgt vom DoE-Bericht zu den Rohöl-Lagerbeständen. Gegen 20:00 Uhr | Großbritannien, Abstimmung über No-Deal: Im Einklang mit den Erwartungen lehnte das britische Parlament gestern Abend die überarbeitete Brexit-Vereinbarung ...

