Tesla: Hat es Elon Musk dieses Mal zu weit getrieben?

Lange hat es gedauert. Seit vielen Jahren preist Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) das "Model 3" als massenmarkttaugliches Elektroauto an. Jetzt endlich soll es das Fahrzeug für die seit der Vorstellung angekündigten 35.000 US-Dollar geben. Dieser Preis gilt für die Standardausführung mit einer Reichweite von 220 Meilen (umgerechnet 354,1 km) und einer Höchstgeschwindigkeit von 130 mph (ca. 209 km/h).

Um den Preis erreichen zu können hatte Tesla unlängst ein Sparprogramm angekündigt, zu dem vor allem ein Stellenabbau gehört. Darüber hinaus will Tesla seine Fahrzeuge in Zukunft nur noch online verkaufen. Da es dadurch Probefahrten nur noch sehr selten geben wird, soll es Kunden in Zukunft leichter gemacht werden die Autos zurückzugeben. Innerhalb von sieben Tagen und bei weniger als 1.000 Meilen (rund 1.600 km) soll der volle Kaufpreis zurückerstattet werden.

Für Teslas Erfolg in der Zukunft dürfte auch die China-Strategie des Unternehmens entscheidend sein. Schließlich ist dort der größte Automarkt der Welt zu finden. Bisher litt das Unternehmen unter Einfuhrzöllen. Mit einem eigenen Produktionswerk in Shanghai soll damit Schluss sein. Bereits im Januar wurde der Grundstein für das erste Tesla-Werk außerhalb der USA gelegt. Jetzt konnte man sich zudem die Finanzierung sichern. Mehrere chinesische Banken haben Kredite von bis zu 3,5 Mrd. Yuan (umgerechnet 465 Mio. Euro) zugesagt. Neben dem "Model 3" und Batterien soll in Zukunft auch das neue "Model Y" in China produziert werden.

