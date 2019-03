Die bahnbrechende Technologie liefert präzise Ergebnisse, auf die Ärzte vertrauen können, während gleichzeitig Arbeitsabläufe vereinfacht und Durchlaufzeiten reduziert werden



Raritan, New Jersey (ots/PRNewswire) - Ortho Clinical Diagnostics, ein Weltmarktführer im Bereich der In-vitro-Diagnostik, gab bekannt, dass ihm für die VITROS® XT MicroSlide, eine neue Multitest-Technologie, mit der Labors zwei Tests gleichzeitig durchführen können, das CE-Zeichen verliehen wurde.



Orthos VITROS® XT MicroSlide wird unterstützt von DIGITAL CHEMISTRY, einer digitalen bildgebender Technologie, die wesentlich mehr Informationen aus jedem Test herauslesen kann als dies zuvor möglich war, wodurch die Leistung gesteigert, im Labor zeit- und platzsparend gearbeitet werden kann, die Produktivität erhöht wird und weniger Patientenproben für das Testen erforderlich sind. Dies ist ein wichtiger Vorteil für gefährdete Patienten oder Patienten mit problematischen Venenzugängen.



"Die bahnbrechenden VITROS XT MicroSlides nutzen unsere leistungsstarke, geschützte MicroSlide-Technologie und liefern damit qualitativ hochwertige Testergebnisse und einen höheren Durchsatz, und das alles ohne Vergrößerung der bestehenden Laborflächen", sagte Jennifer Paine, Head of Business Fields bei Ortho. "Das Durchführen von zwei Tests pro Microslide reduziert das Probenvolumen im Vergleich zur aktuellen Technologie. Dieser Ansatz ermöglicht eine zeitoptimierte Auswertung - besonders wichtig für anspruchsvolle und komplizierte Fälle bzw. sehr empfindliche Patienten."



Hauptfunktionen und Vorteile der VITROS® XT MicroSlide von Ortho sind unter anderem:



- DIGITAL CHEMISTRY: Fortschrittliche digitaler bildgebender-Technologie, mit der wesentlich mehr Informationen aus jedem Test gewonnen werden können als je zuvor, für erhöhte Produktivität und leistungsstarke Datenanalysen. - Zuverlässige, qualitativ hochwertige Ergebnisse: Labore können nun konsistent und effizient präzise und zuverlässige Ergebnisse hervorbringen, denen Sie vertrauen können. - Gesteigerte Produktivität und Effizienz: Es können gleichzeitig zwei Tests durchgeführt werden, mit nur einer einzigen kleinen Blutprobe. Dies verbessert die Produktivität und die Durchlaufzeit (TAT) im Labor, während gleichzeitig das Bestandsmanagement vereinfacht und der Speicherplatz optimiert wird.



"Die VITROS XT MicroSlide von Ortho ist ein großer technologischer (vor-)Sprung, und das System von DIGITAL CHEMISTRY stellt eine echte Revolution zugunsten von konstant zuverlässigen und präzisen klinischen Diagnosen dar", sagte Dr. Jorge Aldunate Ortega, Klinischer Laborleiter von RedSalud in Chile. "Ortho untermauert mit dieser Technologie seinen Stellenwert als vertrauenswürdiger Marktführer im Bereich der Klinischen Chemie und auf dem Gebiet der Immundiagnostik."



Die VITROS® XT MicroSlides, darunter VITROS® UREA-CREA, TRIG-CHOL und die GLU-Ca-Slides, haben ein CE-Zeichen erhalten und erfüllen demnach alle geltenden aufsichtsbehördlichen Anforderungen der Europäischen Union. Diese Produkte werden mit dem integrierten System VITROS® XT 7600, erhältlich ab März 2019, angeboten. Das Produkt ist derzeit in zahlreichen Ländern, wie beispielsweise in Chile, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Island, Italien, Spanien, der Schweiz, Großbritannien, Australien, Liechtenstein, Norwegen und Neuseeland erhältlich.



Mehr Informationen zu Ortho finden Sie auf LinkedIn, Twitter und Instagram.



Informationen zu Orthos VITROS® Systems



Die VITROS®-Chemie-, Immundiagnostik- und integrierten Systeme von Ortho Clinical Diagnostics repräsentieren ein Portfolio aus Produkten und patentierten Technologien, die klinischen Laboratorien dabei helfen, Diagnosen zu stellen und Erkrankungen zu überwachen und zu behandeln. Orthos VITROS®-Produkte unterstützen klinische Labors dabei, organisatorische, betriebliche und wirtschaftliche Herausforderungen zu meistern.



Informationen zu Ortho Clinical Diagnostics



Ortho Clinical Diagnostics ist Weltmarktführer im Bereich der In-vitro-Diagnostik und beliefert klinische Laboratorien und Immunhämatologie-Einrichtungen. Über Krankenhäuser, Klinikgruppen, Blutbanken und Laboratorien in mehr als 125 Ländern und Gebieten hinweg ermöglichen die hochwertigen Produkte und Dienstleistungen von Ortho Experten aus dem Gesundheitswesen rund um die Welt, besser informierte Behandlungsentscheidungen zu treffen. Im Bereich der Immunhämatologie tragen die Ortho-Produkte für die Blutgruppenbestimmung dazu bei, dass jeder Patient sicheres Blut in der richtigen Blutgruppe und in der korrekten Menge erhält. Ortho bringt hochentwickelte Prüftechnologien, Automatisierung, Informationsmanagement und Interpretations-Tools in klinische Labore rund um die Welt, um diesen dabei zu helfen, effizienter und effektiver zu arbeiten und die Patientenversorgung zu verbessern. Ortho hat sich zum Ziel gesetzt, mit Diagnostik Leben zu verbessern und zu retten, indem neue Denkansätze geschaffen werden. Dieser Ansatz macht seit mehr als 75 Jahren das Ortho-Unternehmen aus und ist für Ortho die treibende Kraft. Weitere Informationen finden Sie unter www.orthoclinicaldiagnostics.com.



© Ortho Clinical Diagnostics 2019



PR-04864



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/829496/XT_Microslides_D.jpg



OTS: Ortho Clinical Diagnostics newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125697 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125697.rss2



Pressekontakt: Jane Ward Ortho Clinical Diagnostics T: +1 908 218 8245 jane.ward@orthoclinicaldiagnostics.com