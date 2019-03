Alpbachtal (ots) - Von 6. bis 9. Juni begibt man sich im Alpbachtal auf die Spuren der Rad-WM - Begleitet von Rennradspezialisten erhält man exklusive Tipps rund um Sport und Genuss in den Tiroler Bergen



Große Namen, atemberaubende Strecken und beste Unterhaltung erleben rennradbegeisterte Anfänger wie Fortgeschrittene im Alpbachtal. Das exklusive Rennradcamp hält vier abwechslungsreiche Touren durch die Bergwelt Tirols bereit. Begleitet von Eurosport Moderator Karsten Migels und Ex-Radprofi Thomas Rohregger geht es vom 6.-9. Juni 2019 auf die Abschnitte der Rad WM. Gemeinsame Ausfahrten und Aktivitäten, wissenswerte Tipps vom Profi und gemütlicher Genuss stehen am Tourprogramm.



Die Teilnehmer des Camps übernachten im 4Sterne Hotel Pirchnerhof, in dem zur WM auch das englische Nationalteam nächtigte. Die geführten Rennradtouren werden - je nach Können - in homogene Gruppen eingeteilt. Lokale Guides werden die Gruppen stets begleiten. An einem der Abende wird zum Radtalk mit den Profis geladen. Die Rennradspezialisten wie Eurosport Moderator Karsten Migels, Tirol Holding Chef Josef Margreiter, Bora Hans-Grohe Trainer Helmut Dollinger, Ex-Profi Thomas Rohregger sowie Mitglieder des Gran Fondo Teams Tirol laden zum abendlichen Wissenstransfer. Informationen und Anmeldung unter: www.alpbachtal.at/rennradcamp2019



Rennradcamp mit Eurosport Moderator Karsten Migels im Alpbachtal



Datum: 06.06.2019



Ort: Alpbachtal, Österreich



Url: http://www.alpbachtal.at/rennradcamp2019



Kontakt: Sabine Geir Tourismusverband Alpbachtal Seenland Zentrum 1, 6233 Kramsach Tel.: +43 5337 21200-19 e-mail:s.geir@alpbachtal.at oderinfo@alpbachtal.at www.alpbachtal.at/rennradcamp2019