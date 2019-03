Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-03-13 / 09:32 *Dieses Startup hat ein lästiges Problem an den Haaren gepackt!* Wer kennt ihn nicht? Den verstopften Abfluss im Haushalt. Laut Statistik greift der Verbraucher dann gerne zur Chemie. Das hat nun ein Ende, denn das Startup *«TwistOut»* revolutioniert seit geraumer Zeit den Abflussreiniger-Markt auf höchst ökologische Weise. Der spiralförmige Abflussstab, der neu im Handel ist, zieht im Handumdrehen die Verstopfung aus den Abflüssen. Ohne Chemie, ohne Plastik und ohne der Umwelt zu schaden. *Not macht erfinderisch! * Die Erfinderin Jutta Jertrum aus Süddeutschland hatte selbst mit einem verstopften Duschabfluss zu kämpfen. «Ich habe das Problem zuerst ganz entspannt gesehen. Aber alle erhältlichen Produkte haben keine gute Lösung erzielt. Mein Abfluss lief weiter schlecht ab, was mich täglich aufs Neue ärgerte.» In der Werkstatt ihres Schreiners kam dann die geniale und simple Idee. «Ein langer Holzstab, ähnlich eines Korkenziehers, das könnte doch funktionieren». *Geht nicht gibt's nicht!* Entstanden ist ein rauer, spiralförmig gefräster Buchenholzstab, der dann auch ihr Problem im Handumdrehen an den Haaren gepackt hat. Die Anwendung ist einfach. Man dreht den Stab im Abfluss um die eigene Achse bis sich die Rückstände daran aufgewickelt haben. Der Abflussstab wird dann herausgezogen und entsorgt. Der eigentliche Auslöser für die Patentanmeldung und die Markteinführung des Abflussstabes war aber eine verstopfte Hoteldusche der gelernten Hotelfachfrau, die auch schon als Hausdame in einem Luxushotel tätig war. «Ein Zimmermädchen kann bei der Reinigung nicht feststellen, ob das Wasser gut abläuft. Das merkt erst der Gast, wenn er nach zwei Minuten im Duschwasser steht. Das ist unangenehm für den Gast und schlecht für den Gastgeber. Ich aber hatte eine perfekte und hygienische Lösung für das Problem und war hochmotiviert, meine Idee auch umzusetzen» *Everything starts with a thought!* Ja, so begann die Geschichte von TwistOut. Mit einer Idee und einem Gedanken zur Umsetzung. Aber Jutta Jertrum spricht auch die Gedanken an, die in dieser Phase allgegenwärtig sind. «Wir Startups starten mit tollen Ideen und klaren Visionen. Wir sind motiviert, begeistert und voller Tatendrang. Jetzt müssen wir uns nur noch trauen das zu tun, was wir gedanklich schon verwirklicht haben. Es sind nämlich oft nicht die Ideen, die erfolgsentscheidend sind. Es ist der Mut, der uns nach vorne bringt. Raus aus der Komfortzone und rein ins Ungewisse. Positives Schulterklopfen mitnehmen und Zweiflern aus dem Weg gehen. Wir haben an dieser Stelle schon genug eigene Zweifel und Ängste, da braucht es nicht noch fremde Unterstützung von aussen. So, jetzt müssen wir noch wissen, dass man auch mit geradem Rücken scheitern kann. Dann wäre mal die erste grosse Hürde geschafft. Nach einer kleinen Verschnaufpause geht's jetzt weiter mit den Stimmen in unserem Umfeld, die uns vor unseren eigenen Schritten warnen. Bleiben wir stehen? Laufen wir zurück? Krabbeln wir mal vorsichtig los oder rennen wir los, weil wir uns nicht beirren lassen wollen? *Wenn jemand zu dir sagt: "Das geht nicht!" denke immer daran: Das sind seine Grenzen, nicht deine!* «Meine Vision hat meine Gedanken beherrscht. Ich glaubte an meine Idee und ich glaubte, zumindest meistens, auch an mich. Ich wollte es unbedingt probieren. Komme was wolle. Also bin ich losgerannt!» *Es genügt nicht nur Schwein zu haben, man muss auch wissen, wie man den Braten zubereitet.* So, die ersten Hürden sind geschafft. Jetzt geht's los. Eintrag ins Handelsregister, Patent, Markenschutz, Homepage, Bilder, Onlineshop....Produzenten suchen, Verpackung kreieren, Logistik und Lager klären, Preise kalkulieren, Buchhaltung auf die Beine stellen, Lohnbuchhaltung? Ne, Lohnbuchhaltung brauche ich nun wirklich nicht. Es hat auch klar Vorteile, wenn kein Geld für Löhne da ist. Think positive! Also weiter, der Prototyp entwickelt sich stetig bis zum marktreifen Produkt. Dann endlich ist es soweit, es kann losgehen. Wir Jungunternehmer sitzen in Startposition am Schreibtisch oder Esstisch, und wagen uns an den Handel: « Tolles, innovatives Produkt....darf ich Ihnen mal......ja, ich melde mich gerne nochmal in zwei Monaten bei Ihnen........ Wir alle kennen solche Telefonate zu genüge und es braucht viel Selbstbewusstsein und Liebe zum eigenen Produkt um dabei nicht den Mut zu verlieren. Das ist übrigens das Tolle daran, wenn man im Team arbeitet. Da klopft man sich gegenseitig auf die Schulter, was der geschundenen Startup-Seele unsagbar guttut. Alle anderen, die wie ich alleine arbeiten, müssen an solchen Tagen die beste Freundin mindestens dreimal am Tag behelligen um sich ihre überlebensnotwendigen Streicheleinheiten zu holen. Dann ist er endlich da. Der Tag der ersten Listung. Es spielt übrigens keine Rolle, wo und wer dich listet. Es ist deine erste Listung und wird dir, wie der erste Kuss, immer in Erinnerung bleiben. Voller Stolz verkündet man die frohe Nachricht an Gott und die Welt. "Das Kind ist geboren" Wenn du Glück hast bekommst du Glückwünsche. Es kann aber auch passieren, dass du mal folgendes zu hören bekommst: " Da hast du aber Schwein gehabt!" Wie bitte? Schwein gehabt? Ich hör wohl nicht richtig? Nein, Erfolg passiert nicht zufällig auf dem Sofa vor dem Fernseher. Gute Ergebnisse erzielt man in der Regel mit viel Arbeit, Fleiss und Disziplin. Wer in solch einer Situation aber trotzdem den Hang hat, das Gehörte zu glauben, der kann jetzt nur eines tun.... wieder losrennen! Ich hatte viel Unterstützung, sonst hätte ich das alleine gar nicht geschafft. Aber ich bin auch einige Male gerannt um mich nicht unnötig negativ beeinflussen zu lassen. *Wie kommt heute TwistOut bei deinen Verbrauchern an?* Die Kundenfeedbacks beginnen meist mit den Worten: «Ich hätte nie gedacht, dass das so toll funktioniert». Bei Gesprächen kommt immer wieder Frage auf: " Wie kann das gehen, der Stab ist doch nicht biegsam?" Nein, aber er greift sich sicher und fest den Anfang der Verstopfung vom unteren Teil des Siphons und zieht den Rest der miteinander verklebten Rückstände einfach hinter sich her. «Die Feedbacks der Kunden sind so wichtig für Start-ups. Besonders in den ersten Monaten haben mich diese motiviert weiterzumachen und mir auch klar die Richtung angezeigt» Im April ist TwistOut zwei Jahre auf dem Markt. In Deutschland findet man den innovativen Haushaltshelfer im grössten deutschen Drogeriemarkt, in Baumärkten und in Unverpacktläden. Besonders erfreut ist Jutta Jertrum, dass viele Unverpackt-Läden ihren ökologischen Abflussstab im Sortiment haben. Dort kann man die Stäbe einzeln kaufen, was sehr gut bei den Kunden ankommt. Das hat auch eine nachhaltige Ladenkette entdeckt und bietet die Abflussstäbe in den Niederlanden und in Belgien in deren Shops an. Da wundert man sich auch nicht, dass TwistOut für den Green Product Award nominiert wurde und dieses Jahr noch für den German Innovation Award, sowie für den deutschen Bundespreis Ecodesign an den Start geht. *Die Nachhaltigkeit folgt der Funktionalität * «Im Vordergrund stand immer die Problemlösung. Umso mehr freue ich mich, dass die Nachhaltigkeit auf ganz natürliche Weise folgte.» Um den ökologischen Kreislauf stimmig zu schliessen, werden die Stäbe in Tschechien und bald auch in Deutschland hergestellt und in einer deutschen Einrichtung für Menschen mit Behinderung plastikfrei verpackt. *Wo siehst du dich mit TwistOut in ein paar Jahren?* «Mein Ziel ist es, mit TwistOut nachhaltig zu überzeugen und gesund zu wachsen.» «Die letzten Monate haben mir gezeigt, dass meine Richtung stimmt. Ich werde diesen Weg weiter gehen, mal direkt und sicherlich auch mal auf Umwegen. Wohin mich meine Reise bringt, wird sich zeigen. Es ist eine spannende Reise und ich freue mich auf das, was noch vor mir liegt. TwistOut hat den Nerv der Zeit getroffen und die nachhaltige Alternative zur Abflussreinigung ist hier sicherlich nicht an den Haaren herbeigezogen.»

Kontakt:
Jutta Jertrum
TwistOut GmbH
Hungerbühlweg 12
8645 Jona
+ 41 78 600 45 46
info@twistout.ch
www.twistout.ch
www.twistout.de 