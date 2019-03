Die RISC-V-Foundation hat Calista Redmond mit sofortiger Wirkung zum CEO ernannt. Redmond löst damit Interims-CEO Martin Fink ab und berichtet direkt an Krste Asanovic, den Vorsitzenden des Board of Directors der Foundation. In ihrer Funktion wird Redmond für die Umsetzung des Entwicklungsplans 2020 des Vorstandes verantwortlich sein, um das Markenwachstum und die Einführung des RISC-V-Ökosystems weltweit voranzutreiben.

Vor ihrem Eintritt war Redmond Vice President von IBM-Z-Ecosystem und maßgeblich an dessen Wachtum beteiligt. Während ihrer 12-jährigen Tätigkeit bei IBM leitete sie die strategischen Beziehungen zu Chip-, Hardware- und Softwareanbietern, Systemintegratoren, ...

