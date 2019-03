Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Premierministerin Theresa May ist gestern Abend zum zweiten Mal im britischen Parlament gescheitert, so Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, in seinem aktuellen "Market Update". Die Mehrheit der Abgeordneten habe das mit der Europäischen Union ausgehandelte Vertragswerk abgelehnt. ...

