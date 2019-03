Wien (www.anleihencheck.de) - Das Investoreninteresse für italienische Financials, solange es sich um "National Champions" handelt, scheint weiter vorhanden zu sein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die UniCredit habe gestern eine Additional Tier 1 (AT1) Anleihe mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. bei MS+733,4 BP (NC7) gepreist. Das Orderbuch sei mit über EUR 5 Mrd. berichtet worden. Die über die letzten Wochen vermehrt in Zusammenhang mit dem Geldwäsche Skandal präsente Danske Bank habe gestern ihren Debut Green Bond im Volumen von EUR 500 Mio. mit einer Laufzeit von 5J bei MS+165 BP gepreist. Mit EUR 3,8 Mrd. sei das Orderbuch gut gefüllt gewesen. NIBC habe eine EUR 500 Mio. umfassenden Covered Bond mit Conditional Pass Through Ausstattung und 8J Laufzeit bei MS+21 BP platzieren können. ...

