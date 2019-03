Wien (www.anleihencheck.de) - Die EZB gab nach ihrer Sitzung am 7. März bekannt ein erneutes TLTRO Programm für Banken aufzulegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der TLTRO III werde im Unterschied zu den zwei vorangegangenen Programmen eine Laufzeit von "nur" zwei Jahren statt vier aufweisen. Start soll im September 2019 mit einem dementsprechenden Ende im März 2021, so die Analysten der RBI AG. Über die finalen Konditionen seien derweilen nur wenig Details abgesehen von der Laufzeit bekannt geworden. Die Verzinsung solle sich am Hauptrefinanzierungssatz der EZB (0,0%) halten. Damit wären die Konditionen für die Banken weniger vorteilhaft als noch in den vergangenen Programmen, aber würden trotzdem für einige Institute attraktive bzw. hilfreiche Unterstützung darstellen. ...

