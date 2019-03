++ Risikobereitschaft bei Anlegern angeschlagen ++ May mit erneuter Niederlage bei Brexit-Abstimmung ++ Goldpreis steigt deutlich über psychologisch wichtige 1.300 USD-Marke ++ DE30 tritt auf der Stelle ++ An der Wall Street schien der Optimismus von Anfang der Woche bereits am Dienstag wieder verflogen zu sein, da die Anleger insgesamt sehr zurückhaltend waren. Der Ausreißer war hierbei der Leitindex Dow Jones, der mit -0,38% einen überschaubaren Rückgang auf 25.555 Punkte verzeichnete. Die Inflationsdaten aus den USA für Februar blieben hinter den Erwartungen zurück. Die Gesamtinflation ging von 1,6% auf 1,5% im Jahresvergleich zurück und die Kerninflation (exkl. Nahrungsmittel und Energien) von 2,2% auf 2,1% im Jahresvergleich. Ein verlangsamtes Preiswachstum dürfte dafür sorgen, dass die Fed weiterhin geduldig bei ihrem ...

