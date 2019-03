Von Ulrike Dauer

HERZOGENAURACH (Dow Jones)--Adidas hat bei der Fitnesstochter Reebok nach eigenen Angaben im abgelaufenen Jahr die Rückkehr zur Profitabilität geschafft.

Damit erfüllt Adidas eines seiner Ziele vorzeitig. Im vergangenen Jahr auf der Jahrespressekonferenz für den Geschäftsbericht 2017 hatte Adidas-Chef Kasper Rorsted noch in Aussicht gestellt, dass die Marke Reebok, die Adidas als strategische Marke im Bereich Fitness positionieren will, vor 2020 wieder profitabel sein soll. Nach den Planungen sollte Reebok 2018 wieder wachsen, aber noch keinen Gewinn schreiben, also noch keinen positiven Beitrag zur Gruppe leisten.

Adidas weist Reebok nicht separat aus. Rorsted sagte nur, dass Reebok seit 2016 den Gewinn um mehr als 150 Millionen Euro verbessert habe. Die Bruttomarge verbesserte sich um 3,0 Prozentpunkte um 43,7 Prozent, eine Bestmarke seit dem Kauf durch Adidas im Jahr 2005. Auch zur Verbesserung der konzernweiten EBIT-Marge, einer wichtigen Profitabilitätskennziffer, trug Reebok im abgelaufenen Jahr bei.

Adidas hatte 2018 bei Reebok den Fokus auf Margenverbesserung und Profitabilität gelegt. Reeboks währungsbereinigter Umsatz sank 2018 allerdings, um 3 Prozent im Gesamtjahr und im Schlussquartal um 1 Prozent. Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

