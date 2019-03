Der Fachkräftemangel in Deutschland hat sich aus Sicht der Wirtschaft weiter verschärft. 49 Prozent der Unternehmen haben Probleme, offene Stellen zu besetzen, wie aus einem Arbeitsmarktreport des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) hervorgeht. Im Vorjahr waren es 47 Prozent. Besonders stark betroffen sei die Bauwirtschaft. Damit verzögere sich etwa der Ausbau der digitalen Infrastruktur. Es stünden insgesamt Wachstums- und Innovationspotenziale auf dem Spiel, sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks am Mittwoch in Berlin./hoe/DP/jha

