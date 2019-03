DÜSSELDORF (Dow Jones)--Rheinmetall wird die Aktionäre an der starken Entwicklung des vergangenen Jahres teilhaben lassen. Die Dividende soll um knapp ein Viertel auf 2,10 Euro je Aktie erhöht werden, kündigte das im MDAX notierte Unternehmen anlässlich der Bilanzpressekonferenz an. Im Vorjahr hatte der Rüstungskonzern und Autozulieferer 1,70 Euro je Anteil ausgeschüttet. Die Ausschüttungsquote wird nun leicht auf rund 30 Prozent von 32 Prozent im Vorjahr sinken. Die Hauptversammlung wird am 28. Mai über den Dividendenvorschlag abstimmen.

Rheinmetall hatte vergangenes Jahr den Umsatz um 4,3 Prozent auf 6,15 Milliarden Euro gesteigert. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) und vor Sondereffekten legte überproportional um 23 Prozent auf 492 Millionen Euro zu. Der Gewinn nach Steuern und Anteilen Dritter kletterte laut Geschäftsbericht auf 305 Millionen von 224 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2019 05:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.