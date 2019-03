Durch einen Hochschulabschluss versprechen sich junge Menschen ein höheres Gehalt. Welche Studiengänge am meisten bringen, hat jetzt eine Studie ermittelt.

BWLer studieren ihr Fach entweder als Notlösung, weil der Wunschstudiengang bereits voll war oder weil sie Manager werden wollen. Sozialwissenschaftler sind Träumer im Schlabberpullover und potenzielle Revoluzzer, die es mit dem Einstieg in den Job nicht so eilig haben. IT-Studenten oder Naturwissenschaftler sind Streber, die Tag und Nacht ihre Bücher wälzen oder im Hinterzimmer irgendwelche Experimente durchführen.

So verschieden die Stereotype über Studenten aller Fächer sind, genau so unterschiedlich sind auch ihre Einstiegsgehälter, wenn sie irgendwann von der Universität ins Berufsleben wechseln.Vor allem junge Menschen studieren, um später im Job mehr zu verdienen. Im Wintersemester 2017/18 zählte das Statistische Bundesamt rund 2,8 Millionen Studierende an deutschen Hochschulen, fast 1,4 Prozent mehr als im Jahr davor. Aber ein Bachelor oder Master in der Tasche bedeutet nicht gleich ein hohes Einstiegsgehalt. Wieviel Akademiker bei ihrem Berufseinstieg verdienen, hängt maßgeblich vom Studiengang ab, wie der Gehaltsreport 2018 für Absolventen des Jobportals Stepstone zeigt.

Grundsatzfrage: Bachelor oder Master?

Nach sechs Semestern Bachelorstudium stellen sich Absolventen oft die Frage: Noch einen Master dranhängen oder nicht doch lieber einen Job suchen? Ein Blick in den Stepstone Gehaltsreport hilft bei der Entscheidung. Für die Studie hat das Online-Jobportal die Bruttogehälter von 12.000 Berufseinsteigern mit einem Hochschulabschluss und maximal zwei Jahren Berufserfahrung ausgewertet. "Wir konnten grundsätzlich einen Unterschied beim Einstiegsgehalt zwischen Bachelor und Master und auch zwischen Frauen und Männern feststellen. Aber Aspekte wie das Bundesland, die Unternehmensgröße und die Branche haben den mit Abstand größten Einfluss auf das Startgehalt", erklärt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...