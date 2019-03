Die erneute Ablehnung des Brexit-Abkommens hat den Euro-Kurs am Mittwochmorgen nur wenig bewegt. Auch das britische Pfund blieb weitestgehend stabil.

Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1285 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1275 Dollar festgesetzt.

Das ...

