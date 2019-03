Arteixo - Das Geschäft der spanischen Zara-Mutter Inditex wächst vor allem dank seines Online-Handels weiter. Trotz steigender Umsätze lief es aber ergebnisseitig im Tagesgeschäft für die Spanier kaum besser. Hier machte sich im Ende Januar abgelaufenen Geschäftsjahr ähnlich wie etwa beim schwedischen Wettbewerber Hennes & Mauritz (H&M) auch der starke Wettbewerbsdruck bemerkbar.

Das kam am Aktienmarkt nicht gut an. Die Aktie verlor rund fünf Prozent. Da half auch nicht, dass der spanische Textilkonzern künftig mehr von seinem Gewinn an die Aktionäre ausschütten will.

Umsatz steigt um 3% auf gut 26 Mrd Euro

Im abgelaufenen Geschäftsjahr legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent auf 26,1 Milliarden Euro zu, wie Inditex am Mittwoch in Arteixo mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte lag das Plus bei 7 Prozent. Auch beim operativen Ergebnis ...

