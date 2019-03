Hamburg/Köln (ots) - Starke Marken wecken Emotionen und sind für den Verbraucher ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Produkten und Dienstleistungen. Welche Marken erfüllen aber die Ansprüche und Erwartungen der Kunden am besten? Welche stehen aktuell am höchsten im Kurs und sind deshalb "Deutschlands Kundensieger 2019"? Antworten gibt eine große Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders n-tv (Sendehinweis: n-tv Ratgeber - Geld, Mittwoch, 13. März 2019, 18:35 Uhr / Print-Hinweis: Supplement der Zeitschrift DISQ-TEST, Ausgabe 01/2019, ab 28. März im Zeitschriftenhandel).



Kunden bewerteten 1.144 Marken und Unternehmen in 53 Branchen - neben klassischen Sparten der Konsumgüterindustrie auch ausgewählte, spezielle Branchen; nur die besten Marken sichern sich die Auszeichnung "Deutschlands Kundensieger". Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Beliebtheit, Vertrauen und Weiterempfehlungsbereitschaft ergeben sich aus dem Kern einer Marke. Die Einschätzung jedes Konsumenten ist sehr individuell, aber die Befragung mit mehr als 63.000 Kundenmeinungen zeichnet im Ergebnis ein klares Bild."



Mitinitiator des Awards ist n-tv Nachrichtenfernsehen. Jochen Dietrich, Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine, hebt hervor: "Das n-tv-Programm orientiert sich kontinuierlich am Verbraucher. Das umfasst auch die seriöse und kompetente Berichterstattung über Meinungen und Trends, wofür die große Kundenbefragung ein gutes Beispiel ist. Die Auszeichnung der besten Marken ist somit eine Nachricht vom Konsumenten für den Konsumenten."



Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel äußerten sich rund 63.000 Kunden zu drei wesentlichen Faktoren. Im Fokus stand die Gesamtzufriedenheit mit der Marke/dem Unternehmen, die sich aus Aspekten wie Vertrauen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Image, Angebotsspektrum, Verpackung, Kundenservice und Qualität des Produkts oder der Dienstleistung bildet. Zudem flossen in das Gesamtergebnis die Wiederwahlabsicht und Weiterempfehlungsbereitschaft ein. In der finalen Auswertung wurden alle Unternehmen bzw. Marken berücksichtigt, zu denen sich mindestens 80 Kunden geäußert hatten. Die drei Besten jeder Branche sind "Deutschlands Kundensieger 2019".



Deutschlands Kundensieger 2019



Kategorie (alphabet.) Preisträger (alphabet.)



MOBILITÄT:



Autohersteller BMW, Mercedes-Benz, Toyota



Automobilzubehör & Fahrzeugpflege Dr. Wack, Liqui Moly, Sonax



Bahnreisen Erixx, Metronom, Westfalenbahn



Motorradhersteller BMW Motorrad, Harley- Davidson, Yamaha



See- & Küstenschifffahrt BSB Bodensee-Schiffs- betriebe, Helgoline, Syltfähre



SPORT & FREIZEIT:



Action-Kameras Garmin, GoPro, Sony



Computer- & Gaming-Zubehör AMD, BanQ, Logitech



Fahrradhersteller Cube, Merida, Stevens



Fitnessgeräte Cardiostrong, Kettler, Taurus



Outdoor-Equipment Fjällräven, Mammut, The North Face



Sport-Equipment Adidas, Nike, Puma



Virenschutz Avira, Bitdefender, Kaspersky Lab



Wanderschuhe Dachstein, Lowa, Meindl



HAUS & GARTEN:



Baustoffe Knauf, Rockwool, Ytong



Bodenbeläge Haro, Parador, Vorwerk



Empfangstechnik Hama, Technisat, Wentronic



Farben & Tapeten Alpina Farben, Brillux, Erfurt & Sohn



Fertiggaragen Juwel Fertiggaragen, Pfaff Fertiggaragen, Zapf



Massivhausbau Arge-Haus, Baumeister Haus, Helma



Massivholzmöbel Hülsta, Thielemeyer Markenmöbel, Voglauer



Polstermöbel Musterring, Rolf Benz, Stressless



Private Wach- & Sicherheitsdienste Dussmann Service Deutschland, Piepenbrock Sicherheit, WISAG Sicher- heit & Service



Saunahersteller B+S Finnland Sauna, Erdmann, Klafs



Sicherheit Abus, Burg-Wächter, Dom



Sonnenschutzsysteme (Spez.) Jarolift, Markilux, Weinor



Textilien Bad, Tisch & Bett Cawö, Möve, Vossen



Werkzeuge Bosch, Festool, Stihl



Wintergärten & Terrassendächer (Spez.) ATB Ahaus (ehem. Matec Bauelemente), Sunshine, WIGA Sun



LEBENSMITTEL:



Biermarken Beck's, Krombacher, Radeberger



Fleisch- & Wurstwaren Böklunder, Gutfried, Rügenwalder Mühle



Fruchtsäfte Granini, Punica, Valensina



Glutenfreie Lebensmittel Bauckhof, Schär, Seitz Glutenfrei



Kaffee & Tee Dallmayr, Tchibo, Teekanne



Konfitüre & Brotaufstrich Nudossi, Nutella, Schwartau



Mineralwasser Gerolsteiner, Vilsa, Vio



Salate & Fischprodukte Homann, Nadler, Popp



Sportnahrung Body Attack, Dextro Energy, Power Bar



Suppen Lacroix, Lenas Küche, Maggi



Vegetarische & vegane Lebensmittel (Spez.) Allos, Garden Gourmet, Valess



DROGERIE:



Haar- & Hautpflege Dove, Nivea, Schwarzkopf



Rasur Braun, Gillette, Nivea



Tiernahrung Royal Canin, Vitakraft, Whiskas



Zahnpflege Elmex, Oral-B, Sensodyne



KIND & BABY:



Baby- & Kinderpflege Bepanthen, Hipp, Penaten



Baby- & Kleinkindausstattung Britax Römer,Maxi-Cosi, Nuk



Schulwaren Faber-Castell, Herlitz, Lamy



GESUNDHEIT:



Ambulante Pflegedienste Augustinum, Korian, Renafan



Diätprodukte Modifast, Slimfast, Yokebe



Gesundheitsvorsorge & -kontrolle Aponorm, Beurer, Medisana



Nahrungsergänzung & Vitamine Abtei, Kneipp, Tetasept



Pflaster & Verbände Compeed, Hansaplast, Scholl



Privatkliniken Rhön Klinikum, Sana Kliniken, Schön Kliniken



Sanitätshäuser Jüttner, Spörer, Stolle



