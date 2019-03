Hannover (www.anleihencheck.de) - Bereits am vergangenen Mittwoch ist die schwedische Stadshypotek mit einer in Euro denominierten Benchmark (EUR 1,25 Mrd.; Laufzeit: 7y) an die Investoren herangetreten, so Dr. Frederik Kunze von der Nord LB.Der Emittent habe sich am Primärmarkt zuletzt im Juli 2018 mit einer EUR-Benchmark gezeigt. Der hypothekarisch-besicherte Covered Bond (ISIN XS1962535644/ WKN A2RY5S) sei mit einer anfänglichen Guidance von ms +11 Bp area in die Vermarktungsphase gestartet. Der Reoffer-Spread sei bei ms +7 Bp festgelegt worden und das Orderbuch habe sich auf EUR 2,4 Mrd. summiert. Die Allokation sei geografisch schwerpunktmäßig in Deutschland und Österreich (63%) erfolgt, gefolgt von den Nordics (10%) sowie den Benelux-Ländern (9%). Nach Investorengruppen sei das Gros auf Banks (59%), vor Funds (15%), Central Banks/OI (14%) sowie Insurance & Pension Funds (12%) entfallen. ...

