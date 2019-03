Jobangebote in Tageszeitungen haben ausgedient - zumal es originelle Alternativen gibt, um Bewerber zu finden. Zum Beispiel diese.

Sven Sterz trägt eine Glastür, lässt sie absichtlich fallen und landet einen viralen Hit. Der Anlass für das Video: Der Glasermeister aus einem Dorf bei Bremerhaven brauchte dringend neue Auszubildende und wusste nicht, wie er die Jugend am besten am Smartphone erreicht. Der unerwartete Nebeneffekt: zwei neue Azubis und ein enormes Medienecho.

Die Suche nach neuen Mitarbeitern ist zu einer neuen Herausforderung geworden. Glichen Personaler früher Lottofeen, die nur die richtige Bewerbung rausfischen mussten, warten sie heute vergeblich auf aussichtsreiche Anschreiben. Laut eines aktuellen IHK-Berichts blieben in jedem dritten Betrieb Ausbildungsplätze unbesetzt. In Branchen mit Fachkräftemangel wie Informatik, Ingenieurwesen für Elektrotechnik, Metallbau oder in der Pflege blieben laut Bundesagentur für Arbeit 2018 über 180.000 Stellen frei. Fünf Jahre zuvor fehlten erst rund 114.000 Arbeitskräfte. Für Unternehmen bedeutet das: Sie müssen aktiv nach Mitarbeitern suchen.

Das bestätigt auch Joachim Diercks von Cyquest. Er beobachtet seit Jahren den Personalmarkt. "Um Mitarbeiter zu finden, müssen Firmen vor allem raus aus ihrer Komfortzone", sagt er.

Aber wie? Dass die klassische Anzeige in der Tageszeitung als Suchmodell ausgedient hat, hat sich herumgesprochen. Das Kernproblem ist laut Diercks, dass viele Firmen wenig darüber wissen, in welchen digitalen Kanälen sich die Mitarbeiter der Zukunft rumtreiben. "Viele geben aufgrund der ...

