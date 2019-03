Globales Kosmetikunternehmen schließt sich den weltweit führenden Hautpflegeexperten bei der Veranstaltung in Singapur an

Als einer der weltweit führenden Anbieter von Hautpflegeprodukten in der Direktvertriebs- und Kosmetikindustrie setzt Mary Kay Inc. sein jahrzehntelanges Engagement in der hautwissenschaftlichen Forschung als Sponsor des 20. World Dermatology Congress fort. Die Veranstaltung, die vom 13. bis 14. März in Singapur stattfindet, bringt Forscher, Akademiker und Wissenschaftler aus der weltweiten Dermatologiebranche zusammen, um Informationen über technologische Fortschritte und neue wissenschaftliche Errungenschaften auszutauschen.

David Gan, Senior Principal Scientist at Mary Kay Inc. (Photo: Mary Kay Inc.)

Das Thema für World Dermatology 2019 lautet "Exploring the New Approaches in Dermatology" (Untersuchung der neuen Ansätze in der Dermatologie). Die Veranstaltung schließt die Lücke zwischen Experten aus der ganzen Welt und bietet hochmoderne Analysen, Untersuchungen und Behandlungen von Erkrankungen, die mit Haut, Haaren und Nägeln identifiziert werden. Die Konferenz konzentriert sich auf die Themen Hautgesundheit, Hauterkrankungen, Allergiemanifestationen, klinische Dermatologie und kosmetische Dermatologie.

David Gan, Senior Principal Scientist bei Mary Kay Inc., wird einige neue Erkenntnisse zur Beurteilung und zum Verständnis von Gesichtsrötungen vorstellen. Basierend auf dieser Arbeit identifizierten die Wissenschaftler von Mary Kay botanische Extrakte, die helfen, die Produktion von entzündungsfördernden Proteinen und Enzymen in der Haut zu reduzieren, und entwickelten eine kosmetische Formulierung mit diesen Extrakten, um Gesichtsrötungen wirksam zu bekämpfen. Nach vierwöchiger Anwendung reduzierte die kosmetische Formel die gesamte Gesichtsrötung und Hauttemperatur bei Personen mit anhaltender Hautreizung.

"Als Hautbiologe fühle ich mich geehrt, Mary Kays bahnbrechende Hautforschung im Zusammenhang mit Gesichtsrötungen mit der breiten wissenschaftlichen Gemeinschaft zu teilen", sagte Gan. "Bei Mary Kay gibt es nichts Lohnenderes, als Hautprobleme anzugehen, die Frauen betreffen und innovative Produkte zu entwickeln, die Hautpflegevorteile bieten, nach denen Verbraucher suchen. Die Ergebnisse dieser kontinuierlichen Forschung werden uns helfen, Mary Kay-Produkte besser zu machen, da wir die Anliegen und Erfahrungen unserer Kunden berücksichtigen."

Unter der Leitung von Dr. Lucy Gildea, Chief Scientific Officer bei Mary Kay, besteht das Forschungs- und Entwicklungsteam von Mary Kay aus renommierten Wissenschaftlern, die über Doktorgrade und andere höhere Abschlüsse in verschiedenen Disziplinen verfügen: Hautbiologie, Zellbiologie, Chemie, Biochemie und mehr. Dieses Team von Wissenschaftlern widmet sich auch der Entdeckung von Trends und Technologien, die es dem Unternehmen ermöglichen, unwiderstehliche Produkte zu entwickeln, die dem Verbraucher innovative Schönheitsvorteile bieten.

"Die Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Hautpflegeexperten auf dem 20. World Dermatology Congress bietet die Möglichkeit, die neuesten technologischen Fortschritte und wissenschaftlichen Durchbrüche im Bereich der Hautgesundheit auszutauschen", sagte Dr. Gildea. "Unsere Unterstützung des World Dermatology Congress ist Teil einer Reihe von Mary Kay-Partnerschaften mit Wissenschaftlern und Akademikern auf der ganzen Welt und zeigt unser anhaltendes Engagement für die hautwissenschaftliche Forschung."

Mary Kay steht mit mehr als 700 Produkten in seinem globalen Portfolio an der Spitze der Innovation. Mary Kay hat mehr als 1.500 Patente für Produkte, Technologien und Verpackungsdesigns hervorgebracht. Das Unternehmen fördert eine Innovationskultur und investiert jährlich Millionen von Dollar in den Bereich Forschung und Entwicklung. Die kürzlich erfolgte Ernennung von Dr. Lucy Gildea in das Führungsteam des Unternehmens und die Eröffnung von Mary Kays neuer, hochmoderner, in den USA ansässiger globaler Produktions- sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtung baut die Führungsrolle der Top-Schönheitsmarke in der wissenschaftlich fundierten Produktentwicklung und -innovation weiter aus.

Über Mary Kay

Bei Mary Kay liegt der Erfolg in unserem Engagement für unwiderstehliche Produkte, eine bereichernde Gelegenheit und positive Auswirkungen auf die Gemeinschaft. Seit 55 Jahren inspiriert Mary Kay Frauen in fast 40 Ländern, ihre unternehmerischen Ziele zu erreichen. Als Multimilliarden-Dollar-Unternehmen bieten wir das Neueste in Sachen Hautpflege, kräftige Farbkosmetik und Düfte. Entdecken Sie auf marykay.com weitere Gründe, ein Fan von Mary Kay zu sein.

