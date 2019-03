Der Brexit-Prozess verkommt endgültig zur Farce. Die Schuld dafür trägt Theresa May. Den Preis für ihre Fehler müssen wohl bald andere zahlen.

Man konnte am Dienstagabend im britischen Unterhaus etwas Erstaunliches beobachten: Eine Regierungschefin, die den Kontakt zur Realität komplett verloren zu haben scheint.

Die Abgeordneten haben gerade zum zweiten Mal mit einer überwältigenden Mehrheit gegen Theresa Mays Brexit-Deal gestimmt, ihr wichtigstes, eigentlich ihr einziges politisches Projekt. Und wie reagiert May? Sie tritt ans Rednerpult und erklärt, dass der Deal, "den wir ausgehandelt haben, der beste und tatsächlich einzige verfügbare Deal" sei. Als sie dabei ins brechend vollgepackte Unterhaus schaut, wirkt sie allenfalls verärgert. Von Einsicht keine Spur.

Dabei ist es in erster Linie ihre Schuld, dass der Brexit-Prozess derartig an die Wand gefahren ist. Sie hat durch ihren autoritären und unkooperativen Stil selbst dafür gesorgt, dass es zu dieser verheerenden Niederlage gekommen ist.

Das fing schon mit der Aktivierung von Artikel 50 des EU-Vertrages an, die den Beginn des Brexit-Prozesses einläutet. May wollte diesen Prozess zunächst in Gang setzen, ohne sich zuvor die Zustimmung des Parlaments zu holen. Es bedurfte eines Urteils des obersten Gerichts des Landes, damit May die Abgeordneten um ihre Einwilligung bat.

Kurz darauf setzte sie den Brexit-Prozess in Gang, obwohl es noch keinen klaren Kurs gab. Offenbar ging May davon aus, dass es ihr schon irgendwie gelingen würden, sich über die schweren Zerwürfnisse in ihrer eigenen Partei hinwegzusetzen, die bis in ihr Kabinett reichten. Es gelang ihr nicht. Die Folge: Mehr als ein Dutzend Ministerrücktritte und ein nicht enden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...