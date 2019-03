Datenwissenschaft und künstliche Intelligenz prägen heute die Zukunft der Automobilindustrie, in welcher der Traum vom selbstfahrenden Auto immer mehr zur Realität wird. Die Umsetzung dieses Traums benötigt gezielt entwickelte Systeme, die es ermöglichen, neuartige Spitzentechnologien zuverlässig und sicher in der Automobilbranche einzusetzen. Elektrobit (EB) konzipierte eine wissenschaftliche Datenplattform, die den Entwurf künstlich intelligenter Regelwerke für die verschiedenen Fahrzeugbereiche, wie beispielsweise das automatisierte Fahren, vereinfacht.

Dieser Artikel soll zur laufenden Debatte über die Rolle der künstlichen Intelligenz in der Automobilindustrie beitragen und die Notwendigkeit eines soliden Rahmens für die Entwicklung solcher Systeme aufzeigen.

Das digitale KI-Zeitalter

Die künstliche Intelligenz (KI) beschreibt eine Maschine, die menschliche kognitive Funktionen wie Lernen und Problemlösen nachahmt. Sie wurde erstmals definiert, nachdem der Mensch digitale Rechner entwickelt hatte, die diese Intelligenz ermöglichten. Auch sie ist, wie jede andere digitale Technologie, durch Höhen und Tiefen gegangen. Gegenwärtig ist die künstliche Intelligenz im Begriff, die nächste Welle digitaler Umwälzungen auszulösen, da heute bereits reale Vorteile in verschiedenen Bereichen wie maschinelles Sehen, Robotik, Automobilentwicklung und Sprachverarbeitung den Alltag begleiten. Maschinen mit künstlicher Intelligenz können nun viele Aufgaben erfüllen, wie etwa komplexe Muster erkennen, Informationen synthetisieren, Schlussfolgerungen ziehen und Prognosen erstellen.

Obwohl die Erfolge der KI signifikant sind, sollte man nicht vergessen, dass es auch hier Grenzen gibt. Ein Hauptkritikpunkt vieler KI-Systeme ist beispielsweise, dass sie oft als Black Boxes erscheinen, die nur eine Beziehung zwischen Ein- und Ausgangsvariablen auf der Grundlage eines Trainingsdatensatzes abbilden. Dies wirft einige Bedenken auf, speziell hinsichtlich der Fähigkeit des Systems zur Verallgemeinerung von Situationen, die nicht im Trainingsdatensatz vorhanden waren. Hinsichtlich des Umstandes, dass es oft schwierig ist, einen wirklichen Einblick in das Problem und die Art der Lösung zu gewinnen.

Das Interesse an KI stieg im 21. Jahrhundert wieder an, was auf Fortschritte in Bereichen wie maschinelles Lernen (Deep Learning) zurückzuführen ist. Unterstützung sind dabei schnellere Computer und die Verfügbarkeit von Big Data. Die ständig steigende Rechenleistung der klassischen Prozessoreinheiten, aber noch mehr die leistungsstarken Grafikprozessoren (Graphics Processing Unit, GPU), die Bilder 40 bis 80 Mal schneller verarbeiten können als ein normaler Prozessor, ermöglichten all diese Fortschritte. Dadurch konnte sich die Trainingsgeschwindigkeit von künstlichen ...

