London (ots/PRNewswire) - Alexander Mann Solutions, der globale Dienstleister für Talentakquise, hat ein Büro in Berlin eröffnet, um seinen wachsenden Kundenkreis in der DACH-Region besser zu unterstützen. Mit diesem Schritt reagiert das Unternehmen auf die deutlich zunehmende Nachfrage nach seinen Leistungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sein Team hat allein im letzten Jahr fast 2.000 Fachkräfte in der DACH-Region vermittelt, davon 400 in den immer anspruchsvolleren Einsatzbereichen IT, Technologie und Engineering.



Diese jüngste Neueröffnung erfolgt im Zuge ehrgeiziger Wachstumspläne des Unternehmens, erklärt Maxine Pillinger, Director of RPO Solutions bei Alexander Mann Solutions:



"Dieses Jahr steht im Zeichen einer enorm starken Wachstumsdynamik und Expansion für Alexander Mann Solutions. Wir stellen Arbeitgebern rund um die Welt weiterhin unseren preisgekrönten Service bereit und nehmen gleichzeitig gezielte Investitionen vor, um die ausgezeichnete Qualität und Reichweite unserer Recruiting-Lösungen auch in Zukunft zu sichern. Wie unsere jüngsten Forschungsergebnisse zeigen, wird die Talentakquise in der DACH-Region in den kommenden Monaten schwieriger werden; die Einrichtung eines Standorts in Berlin zur Unterstützung der Arbeitgeber vor Ort und im weiteren Umfeld war also eine logische Entscheidung."



"Laut unserem Bericht Talent Sourcing at the heart of Europe (Die Talentakquise im Herzen Europas) erreichen Unternehmen in der DACH-Region einen kritischen Punkt, an dem das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ein wachsendes Problem darstellt. Immer mehr Firmen wollen ihr Recruiting optimieren, um die Fachkräfte zu gewinnen, die sie für das kommende Jahr brauchen. Die Zusammenarbeit mit einem globalen Experten wie Alexander Mann Solutions wird dadurch zunehmend zu einem geschäftskritischen Faktor."



Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder den Bericht herunterladen möchten, klicken Sie hier (https://bit.ly/ams-dach_paper).



Über Alexander Mann Solutions



Wir sind Alexander Mann Solutions. Mit unseren Dienstleistungen für Talentakquise und -management helfen wir Unternehmen und individuellen Talenten ihr Potenzial auszuschöpfen. Heute betreuen über 4.000 AMS-Experten mehr als 100 Blue-Chip-Unternehmen in mehr als 90 Ländern und 40 Sprachen. Unser Angebot ist eine ganz besondere Kombination aus Outsourcing-Lösungen und - über Talent Collective - einem umfassenden Spektrum an Beratungs- und Spezialdienstleistungen. Unter Einsatz unserer unübertroffenen Erfahrung, Kompetenz und Thought Leadership helfen wir unseren Kunden, die richtigen Talente zur Sicherung ihres Erfolgs zu finden, einzustellen und zu binden. Für weitere Informationen besuchen Sie www.alexandermannsolutions.com



